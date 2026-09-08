Dónde ver el Polonia vs México del Mundial Sub 20 Femenil

Conoce todos los detalles del segundo partido de fase de grupos entre México y Polonia en el Mundial Sub 20 femenil.

Polonia y México se enfrentan este martes 8 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial Femenil Sub 20. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Arena Katowice en Polonia y comienza a partir de las 10:00hs (Ciudad de México).

Publicidad

Este partido se disputa como un duelo clave para las aspiraciones de la Selección Mexicana. El equipo tricolor debutó con un empate ante Benín, por lo que necesita ganar sí o sí para acomodarse en su grupo y soñar con la clasificación a la siguiente ronda del certamen mundialista.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Polonia y México de este martes 8 de septiembre por el Mundial Femenil Sub 20 se puede ver en México en televisión abierta a través de Canal 9, en TV de paga por TUDN, o mediante streaming online en ViX Premium y la plataforma de FIFA+ (vía DAZN).

México: Canal 9, TUDN, ViX Premium y FIFA+ (DAZN)

Canal 9, TUDN, ViX Premium y FIFA+ (DAZN) Centroamérica: ViX y FIFA+

ViX y FIFA+ Sudamérica: DSports, DGO y FIFA+

DSports, DGO y FIFA+ Estados Unidos: Telemundo, Fox Sports App y FIFA+

Telemundo, Fox Sports App y FIFA+ España: FIFA+

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto europeo, Polonia buscará aprovechar su condición de local en Katowice para sumar puntos vitales frente a su público. El equipo polaco llega con confianza, ya que cuenta con un antecedente reciente a su favor tras vencer en su primer encuentro a Argentina, a quien goleo 3-0 y las puso en el liderato del grupo.

Por su parte, México llega con la obligación de sumar de a tres luego de su amargo empate en el debut ante la selección de Benín. El equipo Tricolor Femenil necesita corregir errores ofensivos, proponer un gran partido y conseguir una victoria para mantenerse con vida y no comprometer su pase a la fase eliminatoria del Mundial.

En síntesis

Polonia y México juegan el 8 de septiembre a las 10:00 horas.

juegan el 8 de septiembre a las 10:00 horas. Estadio Arena Katowice albergará este partido del Mundial Femenil Sub 20.

albergará este partido del Mundial Femenil Sub 20. Canal 9 y TUDN transmitirán el juego de la Selección Mexicana.