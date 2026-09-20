¿Coco Carrasquilla jugará ante Cruz Azul?

Fue en el minuto 87 del partido de este sábado entre Atlas y Pumas cuando Adalberto Carrasquilla salió expulsado del encuentro. Estaba en la pelea por un balón con Gaddi Aguirre cuando se sacó la tarjeta roja. De esta manera llamó la atención qué pasaría con la suspensión del futbolista y si implicaría el duelo ante Cruz Azul.

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Y es que hay que mencionar que Coco estaba convocado por su selección para la Fecha FIFA, por lo que en el partido que viene contra Atlético de San Luis en la Jornada 10, el panameño tendría la sanción, pero el hecho de no estar por este compromiso no se sabía si cumplía el requisito y se tenía que esperar hasta la siguiente fecha para cumplirlo.

¿Coco podrá jugar ante Cruz Azul?

En primera instancia, la falta que comete no es para tarjeta roja, así lo señalaron los expertos después del encuentro. Es por ello que se hablaba de que podría apelar la sanción, de esta manera no tuviera ningún problema para poder jugar ante La Máquina y mucho menos ante San Luis. Así es que se recurrieron a las reglas en la FMF.

De acuerdo con la información del periodista Fabrizio Domínguez el reglamento menciona que: “Cuando la suspensión sea por partidos sólo se computarán a efectos de la ejecución de la suspensión de partidos efectivamente disputados por el equipo correspondiente. No será necesario que el jugador conste de la convocatoria del partido o competición respectivos para que se considere cumplida la suspensión por partidos.”

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Ante ello, el futbolista no jugaría ante los potosinos, pero en caso de que sólo le den un partido no habría problema para que esté ante La Máquina, sólo falta saber que efectivamente la sanción sea de un encuentro para poder confirmar su lugar en este duelo.

En síntesis