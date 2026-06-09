La organización del futbol mexicano anunció días y horarios para los partidos más picantes del torneo.

La Liga MX dejó de hacer esperar a los aficionados y dio a conocer el calendario del próximo campeonato de Primera División: el Torneo Apertura 2026. Tras el título de Cruz Azul, todos los equipos renuevan las esperanzas. A continuación, repasamos las fechas dispuestas para los ‘Clásicos’ del futbol mexicano de esta nueva temporada.

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¿Cuándo comienza el Apertura 2026 de la Liga MX?

El Torneo Apertura 2026 dará inicio el jueves 16 de julio, a partir de las 19.00 horas del Centro de México. Habrá dos propuestas en este día inaugural del campeonato. En primer turno se enfrentarán Necaxa y Atlante en el Estadio Victoria, y en segundo término, Xolos y Tigres en el Estadio Caliente.

¿Cuándo se juegan los ‘Clásicos’ del Apertura 2026 de la Liga MX?

En el futbol mexicano existen cinco rivalidades tradicionales, que ya tienen días y horarios confirmados para su desarrollo en el Torneo Apertura 2026:

Clásico Joven:

Cruz Azul y Club América se verán las caras el sábado 12 de septiembre, en el Estadio Banorte de Ciudad de México, por la jornada 8. ‘La Máquina’ será local en el encuentro que se disputará a partir de las 19.00 horas del Centro de México.

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Clásico Regiomontano:

Monterrey y Tigres UANL chocarán el domingo 13 de septiembre, en el Estadio BBVA, también dentro de lo que será la jornada 8. Los ‘Rayados’ serán locales en el enfrentamiento que se jugará a partir de las 20.00 horas del Centro de México.

Clásico Nacional:

Chivas y Club América se medirán el sábado 19 de septiembre, en el Estadio Akron de Guadalajara, en el marco de la jornada 9. El ‘Rebaño’ será local en el compromiso que se celebrará a partir de las 21.00 horas del Centro de México.

Clásico Tapaío:

Atlas y Chivas se enfrentarán el sábado 10 de octubre, en el Estadio Jalisco de Guadalajara, por la continuidad de la jornada 11. Los ‘Zorros’ serán locales en el partido que se desarrollará a partir de las 19.00 horas del Centro de México.

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Clásico Capitalino:

Pumas UNAM y Club América se cruzarán el sábado 7 de noviembre, en el Estadio Olímpico Universitario, por la jornada 16. Los ‘Felinos’ serán locales en el juego que se llevará a cabo a partir de las 21.00 horas del Centro de México.