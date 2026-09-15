¿Por qué Puebla vs. Toluca por el Apertura 2026 de la Liga MX no va por TV abierta?

El partido de los Diablos Rojos no irá por televisión abierta en México y acá te dejamos las opciones para poder seguirlo.

Puebla y Toluca se miden este martes en el Estadio Cuauhtémoc para saldar su encuentro pendiente de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026. Las acciones entre La Franja y el conjunto escarlata darán inicio a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México).

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El equipo local intenta cosechar unidades clave frente a su afición para alejarse del fondo de la clasificación, mientras que la escuadra mexiquense llega motivada a la Angelópolis tras conquistar la Leagues Cup y busca afianzarse en los primeros puestos del torneo doméstico.

¿Por qué el partido de Puebla contra Toluca no va por televisión abierta?

La razón por la que este enfrentamiento no se emitirá por señal gratuita (como Televisa o TV Azteca) se debe a los acuerdos de derechos de emisión que el Club Puebla mantiene para sus cotejos como local en esta temporada, los cuales fueron otorgados en exclusividad a cadenas restringidas y plataformas digitales.

Para seguir las acciones en directo dentro del territorio mexicano, las plataformas habilitadas son las siguientes:

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Televisión por cable: ESPN.

ESPN. Streaming digital: Disney+ Premium.

¿Cómo llegan ambos clubes al compromiso?

La Franja afronta este compromiso con la necesidad urgente de sumar unidades para componer el rumbo en la competencia. El conjunto camotero intentará aprovechar la localía para cerrar espacios en zona defensiva y generar peligro a través de contragolpes rápidos.

Por otro lado, los Diablos Rojos atraviesan un gran momento futbolístico tras coronarse campeones internacionales. El plantel escarlata pretende imponer su estilo ofensivo desde el pitazo inicial para llevarse los tres puntos a casa y mantenerse firme en la lucha por el liderato general.

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