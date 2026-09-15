Se juega uno de los pendientes del torneo y así saldrán los equipos que se miden este martes.

Puebla y Toluca disputarán esta noche el partido que tenían postergado de hace dos fines de semana, el correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2026. Aquella vez, el cuadro escarlata tuvo que jugar la final de Leagues Cup y obligó a retrasar este compromiso. Hoy finalmente ambos podrán verse las caras y completar el calendario.

Publicidad

Para los dos equipos, este encuentro resulta trascendental. Si la visita gana será el nuevo líder del campeonato, mientras que si lo hace el local quedará segundo en el torneo. En caso de un empate, también saldría beneficiado el Toluca ya que quedaría líder pero junto a Chivas en lugar de en soledad. Duelo muy importante para los contendientes.

¿Juega Paulinho en Puebla vs. Toluca por el Apertura 2026?

A la espera de la confirmación oficial de la Liga MX, Paulinho regresaría al equipo titular este martes en el cruce postergado pendiente ante ‘La Franja’. Tras haber vuelto a sumar minutos en el Nemesio Diez hace unos días y con gol, se metería en el once inicial. Así, sería la primera titularidad de Paulinho en casi cuatro meses con Toluca.

Puebla y Toluca chocan en el Cuauhtémoc [Foto: Getty]

Publicidad

La probable alineación de Puebla ante Toluca:

Daniel Gutiérrez.

Iker Moreno.

Facundo Almada.

Juan Pablo Vargas.

Oscar Villa.

Alejandro Organista.

Sergio Sanabria.

Mathías Tomás.

Brayan Garnica.

Carlos Baltazar.

Ignacio Maestro Puch.

DT: Gerardo Espinoza.

La probable alineación de Toluca ante Puebla:

Ronaldo Beltrán.

Diego Barbosa.

Federico Pereira.

Bruno Méndez.

Jesús Gallardo.

Franco Romero.

Nicolás Castro.

Helinho.

Alexis Vega.

Paulinho.

Federico Viñas.

DT: Antonio Mohamed.

¿Cuándo y dónde ver Puebla vs. Toluca por el Apertura 2026?

El encuentro entre ‘La Franja’ y los ‘Diablos Rojos’ se celebrará HOY martes 15 de septiembre, desde las 19.00 hora CDMX, por la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. El juego tendrá como sede al Estadio Cuauhtémoc se podrá ver en televisión a través de la pantalla de ESPN, y en forma online por la plataforma Disney+ Premium.