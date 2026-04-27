¿Qué tiene que pasar para que haya Clásico Nacional en la Liguilla del Clausura 2026?

Chivas de Guadalajara cerró la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX perdiendo el liderato en la última jornada, pero aun así logró mantenerse en la parte alta de la tabla y finalizar en el segundo lugar, consolidando una campaña muy sólida.

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Por su parte, Club América no tuvo un cierre que se esperaba, ya que cayó en su último partido ante Atlas y terminó quedándose con el octavo puesto, lo que igualmente le permitió meterse en la Liguilla, aunque con un camino mucho más complicado

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Más allá de las posiciones finales, ambos equipos siguen siendo candidatos al título por historia y plantel, y no se descarta que puedan encontrarse en semifinales en lo que sería un nuevo Clásico Nacional en la fase decisiva del torneo.

Sin embargo, antes de pensar en ese posible cruce, ambos deberán superar sus respectivos compromisos de cuartos de final. Chivas se medirá ante Tigres UANL, mientras que América protagonizará el Clásico Capitalino frente a Pumas UNAM.

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¿Cómo se jugaría la serie?

En caso de avanzar los dos, la serie se jugaría primero en el Estadio Azteca y luego en el Estadio Akron, en lo que sería un enfrentamiento de máxima tensión en la Liguilla. Además, Chivas contaría con ventaja deportiva por su mejor ubicación en la tabla general.

La posibilidad de un nuevo Clásico Nacional en semifinales mantiene en vilo a los aficionados de Las Águilas y el Rebaño, aunque todo dependerá exclusivamente de lo que ocurra en los cuartos de final, donde no hay margen de error para ninguno de los dos equipos.

En sintesis

Chivas de Guadalajara finalizó la fase regular en el segundo lugar del Clausura 2026.

finalizó la fase regular en el del Clausura 2026. Club América terminó en el octavo puesto tras perder en la última jornada.

terminó en el tras perder en la última jornada. Los cuartos de final enfrentarán a Chivas contra Tigres y América ante Pumas.