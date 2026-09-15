Dónde ver EN VIVO Al-Ain vs. Al-Nassr por la AFC Champions League: canales de TV y streaming

Al-Ain y Al-Nassr se enfrentan este martes 15 de septiembre por la AFC Champions League Elite. Conoce los canales de TV y las opciones de streaming para ver en vivo el partido.

Al-Ain y Al-Nassr se enfrentan este martes 15 de septiembre por la primera jornada de la fase de liga de la AFC Champions League Elite 2026/27. El esperado encuentro se disputará en el Estadio Hazza Bin Zayed y comenzará a partir de las 10:00 hs (tiempo del Centro de México).

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El conjunto emiratí buscará hacer valer su localía en el arranque del torneo continental, mientras que la escuadra de Arabia Saudita, comandada por Cristiano Ronaldo, sale con la obligación de sumar tres puntos para plasmar su favoritismo desde la fecha inaugural.

¿Por dónde ver el partido?

El cruce entre Al-Ain y Al-Nassr de este martes 15 de septiembre por la AFC Champions League Elite se podrá seguir en México en vivo a través de la televisión por ESPN y vía streaming por Disney+ Premium.

México: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Centroamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, CBS Sports Golazo

Paramount+, CBS Sports Golazo España: Marca Play / DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, Al-Ain busca iniciar con el pie derecho en casa y volver a consolidarse en los primeros puestos del fútbol asiático. La escuadra dirigida por Vladimir Ivić apuesta por el talento ofensivo de Soufiane Rahimi y Kaku Romero Gamarra para dar la sorpresa ante su afición.

Por su parte, Al-Nassr llega motivado a esta cita internacional con una plantilla repleta de estrellas encabezada por Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y Joao Felix. El equipo de Riad tiene como principal objetivo conquistar el trofeo continental y dejar atrás las eliminaciones en ediciones previas.

En sintesis

Al-Ain y Al-Nassr juegan hoy por la AFC Champions League Elite 2026/27.

juegan hoy por la AFC Champions League Elite 2026/27. Estadio Hazza Bin Zayed alberga el partido a las 10:00 horas de México.

alberga el partido a las 10:00 horas de México. Cristiano Ronaldo encabeza a un Al-Nassr que se transmitirá por ESPN y Disney+.