Este torneo Apertura 2025 ha sido de mucho aprendizaje con la plantilla de Tigres, fue hasta este semestre cuando el equipo comenzó a acoplarse mejor a la dirigencia de Guido Pizarro y le ha ido bien, puesto que se encuentra en el lugar número dos de la tabla general y la próxima semana tendrá que disputar el Clásico Regio.

Hay jugadores que a lo largo de los distintos cuerpos técnicos han sabido mostrar sus cualidades y uno de ellos es precisamente Ozziel Herrera, el mexicano que incluso ya pudo recibir llamado a Selección Mexicana ha estado en constante preparación y crecimiento, por lo que en este torneo y en especial desde que está en Tigres ha demostrado su talento.

Lamentablemente, eso de su desarrollo lo ha puesto en equipos fuera, por lo que muy pronto podría dejar al cuadro regio. Ya con un total de cinco torneos vistiendo la camiseta de los de la UANL, Herrera está cercano a salir de la plantilla de Guido y es que hay tres clubes en el extranjero que están buscando su fichaje para el siguiente año.

¿A dónde se iría Ozziel Herrera?

De acuerdo con el periodista Erick López de TUDN, hay un equipo en Portugal que está interesado en el fichaje del jugador nacional; pero no es el único, sino que también hay un par de escuadras en la Major League Soccer que lo tienen en la mira, por lo que en caso de llegar a una negociación con Tigres, el futbolista estaría jugando en el extranjero en el siguiente semestre.

La misma fuente confirma que los clubes que están teniendo interés en el futbolista, es precisamente porque están siguiendo sus actuaciones en Tigres durante los partidos. Por lo menos en este torneo ha jugado 14 juegos, 12 de titular donde ya suma 4 anotaciones, que aunque no está entre los goleadores representa un crecimiento desde su pasado en Atlas.

