Pumas está fuera de la Liguilla actualmente y este sábado se juega todo por el todo en el Clásico Capitalino frente al América. Si el conjunto auriazul no gana se le hará difícil aspirar a meterse en la Fiesta Grande de la Liga MX considerando que solo le faltará un partido por jugar.

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Es por eso que Esteban Solari tiene una presión extra para este sábado. Si ya la importancia de un Clásico Capitalino es grande, un equipo importante como Pumas no puede permitirse no entrar a la Liguilla. En una entrevista con David Faitelson en TUDN, el periodista le consultó al DT auriazul si cree que se juega el puesto frente al América.

“Yo como entrenador estoy enfocado desde el primer día en construir un futuro y estoy enfocado en el presente. No me quita la energía eso porque sería fallarle al proyecto. Cada día vengo con la ilusión de consolidar una idea y que podamos consolidar esa forma en puntos para que podamos clasificar a la Liguilla”, comenzó diciendo Esteban Solari.

“Siempre me he sentido respaldado, me siento tranquilo porque tenemos muy claro lo que estamos haciendo y de alguna manera en los últimos partidos nos hemos consolidado en cuanto al juego. Tenemos que revalidarlo en puntos”, agregó el técnico de Pumas.

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Pumas se ubica 10° en la Liga MX (Getty Images)

Además, el ‘Tano’ Solari manifestó que hay unión entre la directiva, cuerpo técnico y jugadores: “Uno como técnico sabe que es el líder del proyecto deportivo y siempre me gustó tener responsabilidad. Sé que soy el máximo responsable, pero sabíamos que cuando empezamos este proyecto junto con la dirigencia sabemos que uno de los pilares mas importantes es la unión“.

“Estamos unidos con la dirigencia, con el cuerpo técnico, con los jugadores que están convencidos con la idea y sobre todo con la afición que de a poco ellos van sintiendo que el equipo empieza a responder. Obviamente estamos en deuda porque no hemos conseguido los resultados que tenemos que lograr y todavía no los representamos de la manera que nos gustaría, sobre todo de local, pero esas 4 patas son las mas importantes”, agregó el entrenador de Pumas.

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¿Y si Pumas no clasifica a la Liguilla?

Luego David Faitelson le preguntó qué pasaría si el equipo no clasifica a la Liguilla, a lo que Esteban Solari respondió: “No me lo planteo. Vivo mucho en el presente. Siempre tengo un pensamiento positivo, creer en las cosas. Entiendo que me lo preguntes pero cada día y cada semana la preparamos pensando en que el fin de semana se van a dar las cosas que hemos trabajado. Si bien no comenzamos de la mejor manera y nos costó, hoy por hoy estamos en crecimiento y las cosas han empezado a florecer. Somos positivos”.

“La gente es normal que exija resultados y que quiera que estemos en la Liguilla. Nosotros somos los primeros que sabemos que si nos metemos en Liguilla estamos en un gran momento como para poder competir donde merecemos”, manifestó el DT de Pumas.

En síntesis

Esteban Solari afirmó que siempre se ha sentido respaldado por la directiva.

afirmó que siempre se ha sentido respaldado por la directiva. Pumas disputa este sábado el Clásico Capitalino contra América fuera de la zona de Liguilla.

disputa este sábado el contra fuera de la zona de Liguilla. David Faitelson entrevistó a Esteban Solari sobre su continuidad al frente de los auriazules.