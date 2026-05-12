El delantero de Las Águilas tienen chances de salir en el próximo mercado y su futuro podría estar en el equipo de Miguel Herrera.

Henry Martín atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que llegó al Club América. El delantero quedó muy golpeado tras lo sucedido el domingo pasado frente a Pumas UNAM, donde falló un penal sobre el final que le hubiera dado la clasificación a semifinales a Las Águilas.

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Más allá de lo ocurrido en ese partido, la decisión de pensar en una salida no tendría relación directa con ese penal errado. Según revelaron en Diario Récord, Henry Martín ya les había comunicado previamente a los directivos americanistas su intención de dejar el club en el próximo mercado de pases, pese a que todavía tiene contrato vigente hasta el año próximo.

La idea del delantero sería cerrar su etapa de la mejor manera posible y dejarle dinero al América después de ocho años en la institución. Henry considera que el club le dio muchísimo durante toda su carrera y entiende que este podría ser el momento indicado para buscar un nuevo desafío antes del cierre de su trayectoria profesional.

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En medio de ese panorama apareció un interesado fuerte. El periodista Diego “Flaco” Sandoval informó en sus redes sociales que el equipo que ya negocia con el atacante de 33 años es el Atlante. El histórico club mexicano, que volverá a Primera División, tendría como prioridad sumar experiencia y jerarquía para el Apertura 2026.

La llegada de Henry Martín sería un pedido expreso de Miguel Herrera, quien considera que el delantero puede convertirse en la gran cara del nuevo proyecto del Atlante. La intención del cuerpo técnico es rodearlo de futbolistas importantes para construir un equipo competitivo desde el regreso a la máxima categoría.

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El dinero podría ser un problema

El gran problema para cerrar la operación pasaría por lo económico. Actualmente, Henry Martín percibe alrededor de 3,5 millones por temporada en América y hace algunos meses atrás el San Diego FC le habría ofrecido una cifra cercana a los 6 millones. Por eso, si Atlante realmente quiere convencerlo, deberá acercarse bastante a lo que hoy gana el atacante o incluso intentar igualar parte de esas ofertas para seducirlo de cara al próximo torneo.

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