La NBA expresó su conmoción por la muerte de Brandon Clarke mientras avanzan las investigaciones sobre las circunstancias del fallecimiento del jugador de los Memphis Grizzlies.

La NBA está de luto y sorprendida por la muerte de Brandon Clarke, de 29 años, jugador de los Memphis Grizzlies. El basquetbolista falleció en circunstancias que todavía están bajo investigación y que generaron un fuerte impacto en toda la liga.

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La principal sospecha es que la muerte de Brandon Clarke haya sido por sobredosis. Se trata de información no oficial difundida por NBC de Los Ángeles y TMZ. Tras la llamada de emergencia realizada el día de ayer, Clarke fue hallado sin vida en su apartamento en Los Ángeles. En el lugar se habrían encontrado objetos vinculados al consumo de drogas, pero la verdad se sabrá una vez realizada la autopsia.

En el último tiempo, el jugador también había estado involucrado en un confuso episodio tras ser arrestado en Arkansas. Ese caso seguía bajo investigación judicial al momento de su fallecimiento, sin una resolución definitiva.

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El comunicado de la NBA

El comisionado de la NBA, Adam Silver, emitió una declaración oficial tras conocerse la noticia del fallecimiento del jugador de los Memphis Grizzlies, Brandon Clarke. En el mensaje, la liga expresó su dolor y destacó su trayectoria dentro de la franquicia.

”Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros de más larga data de los Grizzlies, Brandon era un compañero de equipo y líder querido que jugaba el deporte con una enorme pasión y coraje. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia de Brandon, sus amigos y la organización de los Grizzlies”, expresó la liga.

En sintesis

El jugador de Memphis Grizzlies, Brandon Clarke , falleció a los 29 años en Los Ángeles.

, falleció a los en Los Ángeles. Las autoridades investigan una posible sobredosis tras hallar sustancias en el departamento del deportista.

tras hallar sustancias en el departamento del deportista. El comisionado Adam Silver emitió un comunicado oficial lamentando el deceso del ala-pívot.