André Jardine ya pidió al reemplazo de Paulo Víctor

Aunque de manera oficial aún es una incógnita si André Jardineseguirá en el equipo, Carlos Hernández reveló en Central FOX que el estratega brasileño se mantendría en la plantilla, puesto que la idea era que con las bajas que tuvo pudiera mejorar el equipo en el siguiente semestre y acoplar a sus nuevos jugadores.

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El problema es que una de las mentes maestras con las que cuenta Jardine ya no estará y se trata de Paulo Víctor. El auxiliar técnico de André, era su mano derecha en muchas de sus decisiones, ya que tenía ideas muy inteligentes y sobre todo es alguien que se ha preparado mucho para poder estar atento de cualquier situación que ayude o perjudique.

El posible reemplazo de Paulo Víctor

Y es que hay que recordar que estará como director técnico de la Sub 21 de la Selección de Brasil. Ante esta dura baja el DT tendría que buscar un reemplazo y todo parece indicar que ya lo tiene, a menos de que alguna u otra escuadra lo busque como director técnico, ya que ha sonado como posible estratega de Puebla.

Se trata de nada más y nada menos que Gustavo Leal, quien estuvo en Atlético de San Luis. Hay que mencionar que Jardine tiene plena confianza en la gente con la que ya trabajó y su pasado en el conjunto potosino le ha dejado varios elementos que hoy en día están en la escuadra azulcrema. Es por ello que éste sería el reemplazo de Paulo Víctor.

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¿Quién es Gustavo Leal?

Es un entrenador brasileño quien actualmente dirige a los Coyotes de Tlaxcala de la Liga de Expansión MX. Es un estratega al que le gusta trabajar con equipos muy ofensivos lleva poco más de un año como entrenador, después de haber sido auxiliar de Jardine. Tras su salida supo liderar muy bien a la escuadra para llevarla a Semifinales.

En síntesis