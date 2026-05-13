Cruz Azul será el anfitrión del partido de ida de la primera semifinal de esta Fiesta Grande del futbol mexicano. En su casa y ante su gente, recibirá a Chivas por el primer cruce de la serie de Liguilla, de donde saldrá un finalista del Clausura 2026. Dos de los máximos ganadores de la historia se miden en una llave que promete muchas emociones.

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Dentro de lo que ha sido la previa de este duelo caliente, uno de los condimentos que ha tenido la antesala del juego ha sido la controversia por las localías de cada equipo en la semifinal. Cruz Azul abrirá la serie en Ciudad de México y Chivas la cerrará en Guadalajara por la posición en la tabla general; sin embargo, no es el orden lo que ha causado polémica.

Lo que ha fastidiado sobre todo a los fanáticos rojiblancos, es que Cruz Azul podrá jugar en el Estadio Banorte y Chivas no en el Estadio Akron. ‘La Máquina’ está habilitado para ser local en su propia cancha, donde ha vuelto a jugar en casa recientemente, pero el ‘Rebaño’ no tendrá esa fortuna. Muchos consideran esto una ventaja deportiva para los celestes.

La realidad de esta situación que tanta discusión ha generado entre los aficionados tiene que ver con la fecha de entrega de cada estadio para la Copa del Mundo. Ambos recintos deben cederse a la FIFA después de HOY miércoles 13 de mayo, para que sus instalaciones empiecen a ser preparadas ya definitivamente de cara al Mundial 2026.

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El Banorte recibirá el Cruz Azul-Chivas [Foto: Getty]

En el caso puntual del Banorte, el Estadio Azteca consiguió un permiso especial para el Cruz Azul-Chivas y poder disputar el encuentro de Liga MX allí esta noche y entregarlo luego. Por el lado del Estadio Akron, como la revancha será recién el próximo 16 de mayo, se pasaría demasiado de la fecha exigida por la FIFA para presentar el establecimiento.

Ante esta situación reglamentaria, el Guadalajara será local en el Estadio Jalisco, habitual anfitrión de los partidos de su clásico Atlas. En ese recinto deberá disputar la revancha de esta semifinal del Clausura 2026, y en caso de avanzar, el partido de local de la final de la Liguilla. Es un poco más amplio que el Akron, con diez mil ubicaciones extra.