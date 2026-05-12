Sigue EN VIVO Al-Nassr 0-0 Al-Hilal: comenzó el clásico de la Saudi Pro League
Se juega el clásico de Riad en el Alawwal Park por la Jornada 33. Previa, resumen y todos los goles en un solo lugar.
1' PT: ¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Rueda el balón. Ya se juega el clásico de Arabia Saudita.
¡Equipos al campo de juego!
En instantes inicia el partido entre Al-Nassr y Al-Hilal.
Imágenes de la entrada en calor
Los futbolistas hicieron los movimientos precompetitivos antes del silbatazo inicial.
Joao Félix dispara a puerta en la entrada en calor (Getty Images)
¿Cuándo fue la última vez que Al-Nassr ganó la Saudi Pro League?
La última vez que Al Nassr ganó la Saudi Pro League fue en la temporada 2018-19.
Así está el palmarés:
- Al-Hilal: 19 títulos
- Al-Ittihad: 10 títulos
- Al-Nassr: 9 títulos
- Al-Shabab: 6 títulos
- Al-Ahli: 4 títulos
¡20 minutos para el inicio del partido!
Ya no falta nada para el clásico de Riad que podría definir al nuevo campeón de la Saudi Pro League.
Antecedente favorable para Al-Hilal
La última vez que estos equipos se enfrentaron fue el 12 de enero de 2026. Ese día, Al-Nassr comenzó ganando con gol de Cristiano Ronaldo, pero Al-Hilal remontó y se terminó imponiendo por 3-1.
Cristiano Ronaldo nunca pudo ganar la Saudi Pro League
Desde su fichaje por Al-Nassr en diciembre de 2022, la liga de Arabia Saudita le ha sido esquiva a Cristiano Ronaldo. No obstante, esto podría cambiar a sus 41 años.
Cristiano Ronaldo le dedicó un posteo a los aficionados de Al-Nassr
Este lunes, un día antes del clásico, CR7 hizo una publicación en su cuenta de Instagram agradeciendo el apoyo de la hinchada de Al-Nassr a lo largo de toda la temporada.
Así forma la visita: estos son los 11 de Al-Hilal
- Bono
- Theo Hernández
- Altambakti
- Moteb
- Nasser
- Rúben Neves
- Kano
- Milinković-Savić
- Malcom
- Benzema
Our squad for tonight’s game ✔️📋 pic.twitter.com/1lFoMhL4uS— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) May 12, 2026
¡Con Cristiano! Alineación confirmada de Al-Nassr
- Bento
- Boushal
- Simakan
- Amri
- Iñigo Martínez
- Brozovic
- Alhassan
- Coman
- Mané
- Joao Félix
- Cristiano Ronaldo
📋 Tonight, warriors wear yellow 💛🔥 pic.twitter.com/2eC4f4czAx— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 12, 2026
¿Cómo llegan ambos equipos?
- Al-Nassr: viene de vencer por 4-2 a Al-Shabab en condición de visitante.
- Al-Hilal: viene de consagrarse campeón de la Copa del Rey de Campeones tras superar por 2-1 a Al-Kholood.
Al-Hilal se consagró campeón de la Copa del Rey de Campeones (Getty Images)
El líder contra el escolta
Actualmete, Al-Nassr tiene 82 puntos con 32 partidos jugados, mientras que Al-Hilal está segundo con 77 unidades y un encuentro menos disputado.
¿Qué necesita el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo para ser campeón?
Un triunfo este martes ante Al-Hilal es el resultado que necesita Al-Nassr para consagrarse campeón matemáticamente a falta de una jornada.
Cristiano Ronaldo posa con el trofeo de 2025-26 (Imagen generada con la IA de Google Gemini)
Sean todos bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de Al-Nassr vs. Al-Hilal
Cristiano Ronaldo tiene la posibilidad de coronarse campeón de la Saudi Pro League hoy mismo.