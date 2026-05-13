Ángel Coronel, el jugador del Club América Sub 21 que podría llegar al primer equipo para el Apertura 2026

El Club América Sub 21 disputará la Gran Final del Clausura 2026 con Clásico Nacional ante Chivas, luego de que eliminaran a Pachuca en las semifinales. Esto dejó buenas sensaciones en el equipo, sobre todo porque ha dejado ver que hay jugadores de esta categoría que sin problema podían reforzar al primer equipo de las Águilas.

Publicidad

¿Un nuevo refuerzo para el América?

Uno de ellos es Ángel Coronel, el futbolista de esta plantilla se desempeña como lateral izquierdo, una de las posiciones que en los últimos días causó mucho dolor de cabeza ante la lesión de Cristian Borja. Es por ello, que la posibilidad de que el jugador pueda ascender no es algo equivocado, sobre todo dependiendo de cómo se desempeñe en la final.

Fue de los jugadores que brillaron en las semifinales y es que hasta la escuadra lo destacó en sus redes sociales, compartiendo un poco de lo que hizo en ese duelo ante los Tuzos. Además fue elegido como el MVP de estas instancias, dando muestra de que tiene cualidades que podrían darle una oportunidad para escalar al equipo de André Jardine.

¿Quién es Ángel Coronel?

Coronel tiene 20 años de edad, en el presente torneo ha conseguido disputar 13 juegos con 8 apariciones como titular. Este es su primer torneo con el equipo azulcrema, ya que estuvo en la tercera división desde el 2024 en la Liga TDP con el Club Deportivo Águilas de la Universidad Autónoma de Guerrero donde en su último torneo consiguió 10 anotaciones.

Publicidad

Cabe mencionar que Ángel Alexis Coronel Rodríguez es mexicano y nacido precisamente en Guerrero. Hoy disputará la primera Final (de ida) ante el máximo rival del América en la búsqueda de un título. El enfrentamiento será a las 18:00 horas del centro de México en el Estadio Akron con posible transmisión en las redes del equipo rojiblanco.

En síntesis