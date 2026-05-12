Mientras Cristiano Ronaldo gana 240 millones en Al-Nassr, el nuevo salario de Lionel Messi en Inter Miami

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen liderando el futbol mundial también en lo económico, con cifras récord en Arabia Saudita y la MLS.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen siendo dos de los grandes protagonistas del futbol mundial, tanto por su impacto deportivo como por sus contratos millonarios en sus respectivos clubes. A pesar del paso del tiempo, ambos continúan marcando diferencias en ligas fuera de Europa.

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Cristiano Ronaldo sigue siendo figura en Al-Nassr, en este tiempo se ha convertido en el líder absoluto del equipo árabe que confió al máximo en él para su proyecto.

Según 365 Scores, Cristiano Ronaldo percibe un salario de 240 millones de euros por temporada, convirtiéndose así en el futbolista mejor pago del mundo. Su llegada a Arabia Saudita no solo elevó el nivel del club, sino también la atención global sobre la liga.

Lionel Messi, por su parte, continúa siendo la gran figura del Inter Miami en la MLS. A sus 38 años, el argentino sigue brillando con goles y asistencias partido a partido, siendo clave en el crecimiento deportivo y mediático del club estadounidense. Ya ganó su primera liga con el equipo y ahora busca el bicampeonato.

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Según informes de la MLS, Messi ganaba cerca de 12 millones de dólares por temporada, pero en las últimas horas se actualizó la cifra y ahora supera los 28 millones anuales, consolidándose como uno de los jugadores mejor pagos del campeonato.

Los mejores 5 pagos de la MLS

Lionel Messi – USD 28.3M Heung-min Son – USD 11.2M Rodrigo De Paul – USD 9.7M Hirving Lozano – USD 9.3M Miguel Almirón – USD 7.9M

En sintesis

Cristiano Ronaldo gana 240 millones de euros por temporada en el club Al-Nassr.

gana por temporada en el club Al-Nassr. Lionel Messi percibe 28.3 millones de dólares anuales como figura del Inter Miami.

percibe anuales como figura del Inter Miami. Al-Nassr venció 1-0 al Al-Hilal logrando el primer título oficial del delantero portugués.