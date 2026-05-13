Llegó la hora de la verdad para los cuatro mejores equipos del Clausura 2026, y se avecinan momentos de mucha tensión y dramatismo en busca de conocer al próximo campeón. Se vienen las semifinales de la Liguilla de la Liga MX, que se disputarán a duelos de ida y vuelta, definiéndose las series en la cancha del club mejor clasificado en la tabla general.

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En la primera semifinal del campeonato, se verán las caras Cruz Azul y Chivas, que llegan tras superar rivales de alta complejidad en su camino, como Tigres y Atlas. La ida se llevará a cabo en el Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras que la vuelta tendrá lugar en el Estadio Jalisco de Guadalajara.

En la segunda semifinal del torneo, se medirán frente a frente Pachuca y Pumas, que pasaron duras pruebas al eliminar a Toluca y América, los últimos campeones. La ida se disputará en el Estadio Hidalgo, en tanto que la revancha se celebrará en el Estadio Olímpico Universitario de CDMX.

Pumas, el superlíder, define todo de local [Foto: Getty]

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¿Cómo se definen las semifinales de la Liga MX en caso de empate?

Por la jerarquía de los equipos que participan de esta fase decisiva del Clausura 2026, se esperan series muy parejas que se definirán por pequeños detalles. Por ello, será clave conocer los criterios de desempate que establece el reglamento de la Liga MX, para esta nueva ronda eliminatoria de la Liguilla.

De acuerdo a la normativa establecida oficialmente, se sostiene todo tal cual se utilizó durante la instancia anterior: habrá ventaja deportiva para Chivas y Pumas. En caso de igualdad en el resultado global de sus series, avanzarán a la final por mejor posición en la tabla general respecto a su rivales.

Ahora bien, esta será la última fase en la cual se hará uso a este criterio de desempate: en la final, si hay igualdad global, la serie se irá a la prórroga. Sin importar qué equipos clasifiquen a la definición del título, si entre ambos partidos hay empate, se disputará un alargue de treinta minutos. Así, la ventaja deportiva se acaba aquí en semifinales.