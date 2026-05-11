Enrique Santander ya no pitará el Pachuca vs Pumas

La polémica continúa y es que hace unas horas se dio a conocer de manera oficial que Luis Enrique Santander sería designado como el árbitro central del Pachuca vs Pumas por la semifinal de ida del Clausura 2026. Inmediatamente se incendiaron las redes de los aficionados universitarios que lo tuvieron en los Cuartos de Final.

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La afición se encontraba molesta por la designación, después de que se equivocara con el tema de la alineación indebida en los duelos anteriores y de nueva cuenta lo volvieron a poner. Es por ello que de manera inmediata la Comisión de Árbitros decidió cambiar al silbante sin dar a conocer alguna razón en especial.

¿Quién será el nuevo árbitro del Pachuca vs Pumas?

De esta manera, se determino que será Ismael López Pañuelas quien se encargará de pitar este encuentro. Sin embargo, aunque la mayoría estuvo de acuerdo en que después de su equivocación no tendría que haber sido convocado a un duelo más, hay quienes piensan que entonces Pumas tuvo la posibilidad de elegir árbitro cuando eso no se podría.

De acuerdo con David Medrano de Azteca Deportes, Pumas habría mostrado su molestia por lo que hizo el silbante en los Cuartos de Final de ida ante las Águilas y seguramente ante la presión del equipo cedieron y decidieron hacer el cambio, puesto que ahora queda analizar si en Pachuca no tuvieron algún problema con ese cambio.

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En todo caso, el conjunto de los Tuzos podría mencionar que ahora el equipo auriazul habría salido beneficiado con el cambio de arbitraje, pero no han salido a mencionar nada de manera oficial por lo que estarían de acuerdo con que este duelo en el Estadio Hidalgo sea pitado por López Pañuelas en busca de menos polémicas.

En síntesis