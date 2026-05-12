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Mundial 2026

Mbokazi, futbolista de Sudáfrica, advirtió a la Selección Mexicana a 30 días del Mundial 2026

Mbekezeli Mbokazi enfrentará al Tri en el partido inaugural el 11 de junio y avisa que en esta Copa del Mundo no solo irán a participar.

Mbekezeli Mbokazi palpitó el partido inaugural con la Selección Mexicana
© Getty ImagesMbekezeli Mbokazi palpitó el partido inaugural con la Selección Mexicana

Faltan exactamente 30 días para el inicio del Mundial 2026. El partido inaugural volverá a tener a México y Sudáfrica como protagonistas (como en 2010), pero esta vez la localía será para el Tri en el renovado Estadio Azteca.

La Selección Mexicana parte como favorita no solo por jugar en casa, sino por la calidad de la plantilla a diferencia del elenco de África. Sin embargo, el futbolista sudafricano Mbekezeli Mbokazi -de Chicago Fire- lanzó una advertencia para los que creen que el Tri ganará el encuentro.

¿Qué dijo Mbekezeli Mbokazi?

En una entrevista publicada por Central Fox, el futbolista sudafricano Mbekezeli Mbokazi manifestó: “Lo que puedo decir es que México debe saber que no será un partido fácil. Va ser un partido muy duro y muy complicado”.

Más adelante, el defensa de 20 años añadió:Pueden esperar una guerra dentro de la cancha, porque ellos quieren ganar, pero nosotros también queremos ese resultado. Así que será un partido muy difícil”.

Asimismo, en otro pasaje de la entrevista dejó en claro que Sudáfrica va al Mundial 2026 con altas expectativas: “Es el momento de demostrarle a la gente lo que podemos lograr. No estamos jugando solo por participar. Estamos muy emocionados con esta oportunidad”.

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Cabe recordar que aquel recordado primer encuentro del Mundial de Sudáfrica 2010 finalizó 1-1 con goles de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez. ¿Podrá México conseguir los tres puntos esta vez?

En síntesis

  • El Estadio Azteca albergará el partido inaugural entre México y Sudáfrica en 30 días.
  • El defensa sudafricano Mbekezeli Mbokazi, de 20 años, milita actualmente en el Chicago Fire.
  • El encuentro de apertura del Mundial 2026 repite el enfrentamiento ocurrido en el año 2010.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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