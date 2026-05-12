Mbokazi, futbolista de Sudáfrica, advirtió a la Selección Mexicana a 30 días del Mundial 2026

Mbekezeli Mbokazi enfrentará al Tri en el partido inaugural el 11 de junio y avisa que en esta Copa del Mundo no solo irán a participar.

Faltan exactamente 30 días para el inicio del Mundial 2026. El partido inaugural volverá a tener a México y Sudáfrica como protagonistas (como en 2010), pero esta vez la localía será para el Tri en el renovado Estadio Azteca.

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La Selección Mexicana parte como favorita no solo por jugar en casa, sino por la calidad de la plantilla a diferencia del elenco de África. Sin embargo, el futbolista sudafricano Mbekezeli Mbokazi -de Chicago Fire- lanzó una advertencia para los que creen que el Tri ganará el encuentro.

¿Qué dijo Mbekezeli Mbokazi?

En una entrevista publicada por Central Fox, el futbolista sudafricano Mbekezeli Mbokazi manifestó: “Lo que puedo decir es que México debe saber que no será un partido fácil. Va ser un partido muy duro y muy complicado”.

Más adelante, el defensa de 20 años añadió: “Pueden esperar una guerra dentro de la cancha, porque ellos quieren ganar, pero nosotros también queremos ese resultado. Así que será un partido muy difícil”.

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"ES MOMENTO DE DEMOSTRALE A LA GENTE LO QUE PODEMOS LOGRAR" 🇿🇦



Mbekezeli Mborokazi, jugador sudafricano, habló sobre el Mndial2026 y enfrentar a México en la inauguración y recordó el Mundial de Sudáfrica en 2010 #CentralFOX pic.twitter.com/PjRtAShzW9 — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) May 12, 2026

Asimismo, en otro pasaje de la entrevista dejó en claro que Sudáfrica va al Mundial 2026 con altas expectativas: “Es el momento de demostrarle a la gente lo que podemos lograr. No estamos jugando solo por participar. Estamos muy emocionados con esta oportunidad”.

Cabe recordar que aquel recordado primer encuentro del Mundial de Sudáfrica 2010 finalizó 1-1 con goles de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez. ¿Podrá México conseguir los tres puntos esta vez?

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En síntesis