El 'Tri' sacó a la luz el listado inicial de futbolistas para la Copa del Mundo, de donde saldrá el recorte final. El detalle.

¡Se acabó la espera! La Selección Mexicana encendió el clima mundialista esta tarde, al lanzar un anuncio muy ansiado por todos: la pre-lista de 55 convocados para el Mundial 2026. El cuerpo técnico cerró la citación, la entregó a las autoridades y ha salido a la luz la nómina inicial del ‘Tri’, de la cual saldrá luego la llamada definitiva.

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Luego de varios idas y vueltas, desde el departamento de selecciones nacionales decidieron dar a conocer el primer grupo de nombres delineado por Javier Aguirre. De este listado, se hará luego un recorte de 26 jugadores que integrarán la delegación que representará a México en la Copa del Mundo a celebrarse a mitad de año.

En las últimas horas, la Federación Mexicana le entregó la carta oficial a la FIFA, tal como indicaban los plazos establecidos por la casa madre del futbol de cara al Mundial 2026. Ahora, el ‘Vasco’ tendrá tiempo hasta el 30 de mayo para hacer el recorte final, y de este modo decidir quiénes representarán a México y quiénes quedarán fuera del torneo internacional.

Dentro de la pre-lista de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo, aparecen 18 jugadores del extranjero y 37 de la Liga MX. Predominio absoluto del futbol mexicano, con mayoría del Guadalajara. Así es la distribución dentro del ámbito local: 8 de Chivas, 5 de Toluca, 5 del América, 4 de Tijuana, 3 de Pachuca, 3 de Cruz Azul, 2 de Pumas, 2 de Tigres, 1 de Santos Laguna, 1 de Atlético San Luis, 1 de FC Juárez, 1 de Puebla y 1 de Monterrey.

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Javier Aguirre tiene una ardua tarea para reducir la lista [Foto: Getty]

Los 55 pre-convocados de México para el Mundial 2026:

Alex Padilla – Athletic Club – Portero. Alexei Domínguez – Pachuca – Medio. Alexis Gutiérrez – Club América – Medio. Alexis Vega – Toluca – Delantero. Álvaro Fidalgo – Real Betis – Medio. Antonio Rodríguez – Xolos de Tijuana – Portero. Armando González – Chivas de Guadalajara – Delantero. Brian Gutiérrez – Chivas de Guadalajara – Medio. Bryan González – Chivas de Guadalajara – Defensa. Carlos Acevedo – Santos Laguna – Portero. Carlos Moreno – Pachuca – Portero. Carlos Rodríguez – Cruz Azul – Medio. César Huerta – Anderlecht – Delantero. César Montes – FC Lokomotiv – Defensa. Denzell García – FC Juárez – Medio. Diego Lainez – Tigres UANL – Medio. Edson Álvarez – Fenerbahce – Defensa. Eduardo Águila – Atlético San Luis – Defensa. Efraín Álvarez – Chivas de Guadalajara – Medio. Elías Montiel – Pachuca – Medio. Erick Sánchez – Club América – Medio. Erik Lira – Cruz Azul – Medio. Everardo López – Toluca – Defensa. Germán Berterame – Inter Miami – Delantero. Gilberto Mora – Xolos de Tijuana – Medio. Guillermo Martínez – Pumas UNAM – Delantero. Guillermo Ochoa – AEL Limassol – Portero. Isaías Violante – Club América – Medio. Israel Reyes – Club América – Defensa. Jeremy Márquez – Cruz Azul – Medio. Jesús Angulo – Tigres UANL – Defensa. Jesús Gallardo – Toluca – Defensa. Jesús Gómez – Xolos de Tijuana – Defensa. Johan Vásquez – Genoa – Defensa. Jordan Carrillo – Pumas UNAM – Medio. Jorge Ruvalcaba – NY Red Bulls – Medio. Jorge Sánchez – PAOK – Defensa. Julián Araujo – Celtic – Defensa. Julián Quiñones – Al Qadisiyah – Delantero. Kevin Castañeda – Xolos de Tijuana – Medio. Luis Chávez – Dinamo Moscú – Medio. Luis Rey – Puebla – Defensa. Luis Romo – Chivas de Guadalajara – Medio. Marcel Ruiz – Toluca – Medio. Mateo Chávez – AZ Alkmaar – Defensa. Obed Vargas – Atlético Madrid – Medio. Orbelín Pineda – AEK Atenas – Medio. Ramón Juárez – Club América – Defensa. Raúl Jiménez – Fulham – Delantero. Raúl Rangel – Chivas de Guadalajara – Portero. Ricardo Angulo – Toluca – Medio. Richard Ledezma – Chivas de Guadalajara – Defensa. Roberto Alvarado – Chivas de Guadalajara – Delantero. Santiago Giménez – AC Milan – Delantero. Victor Guzmán – Rayados de Monterrey – Defensa.

El anuncio oficial de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026:

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/Cqg1ad807o — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 12, 2026