Mientras Javier Aguirre gana 2,9 millones en México, el salario de Gabriel Milito en Chivas

Javier Aguirre y Gabriel Milito encabezan dos de los proyectos más importantes del fútbol mexicano rumbo a la próxima temporada. Mientras la FMF apuesta fuerte por el “Vasco” pensando en el Mundial 2026, Chivas también realizó una importante inversión para contratar al entrenador argentino.

México ya vive la previa del Mundial 2026 y la Federación Mexicana de Futbol decidió apostar fuerte por un proyecto encabezado por Javier Aguirre, con la intención de lograr una participación histórica en la Copa del Mundo que se disputará en casa junto a Estados Unidos y Canadá.

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En ese contexto, el “Vasco” fue elegido nuevamente para liderar a la Selección Mexicana, con el objetivo de consolidar un equipo competitivo y capaz de dar el salto de calidad en torneos internacionales. La FMF confía en su experiencia para afrontar uno de los desafíos más importantes en la historia reciente del Tri.

Según reveló TV Azteca, Javier Aguirre percibe un salario cercano a los 2,9 millones de dólares por temporada al frente del combinado nacional, una cifra que refleja la apuesta fuerte del fútbol mexicano por su proyecto de cara al Mundial.

Por otro lado, en el futbol de clubes, Gabriel Milito tomó las riendas de Chivas de Guadalajara, donde la dirigencia confía en su estilo de trabajo y en su trayectoria como entrenador en distintos equipos de Sudamérica, donde ya había mostrado buenos rendimientos.

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El salario de Milito

De acuerdo con el periodista Héctor Huerta, el técnico argentino percibe cerca de 1,8 millones de dólares anuales, lo que equivale a aproximadamente 32 millones de pesos, ubicándolo entre los entrenadores mejor pagos del futbol en la actualidad.

Chivas va por su revancha en Liguilla

Tras perder por 3-1 el partido de ida ante Tigres, el Rebaño Sagrado quiere ganar en el Akron este próximo fin de semana y ser uno de los semifinalistas. El Rebaño fue uno de los mejores de la temporada regular y quedar fuera ahora sería un golpe importante.

En sintesis

Javier Aguirre percibe un salario cercano a los 2,9 millones de dólares por temporada.

percibe un salario cercano a los por temporada. La Federación Mexicana de Fútbol eligió al “Vasco” para dirigir el Mundial 2026 .

eligió al “Vasco” para dirigir el . Gabriel Milito cobra cerca de 1,8 millones de dólares anuales como técnico de Chivas.