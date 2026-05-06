Julián Quiñones se ganó en buena ley su lugar en la próxima Copa del Mundo, a raíz de su espectacular rendimiento en la temporada con Al-Qadsiah. El atacante es uno de los artilleros del futbol árabe, y su nivel no pasó desapercibido en el ‘Tri’, que cuenta con él para mitad de año. Pero el futbolista no piensa sólo en junio, sino también en todo lo que vendrá después.

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En los últimos meses, observando lo grandioso de sus actuaciones en Medio Oriente, muchos aficionados del Club América se ilusionaron con su regreso tras el Mundial. Sus títulos conseguidos con los de Coapa, sumado a su sentido de pertenencia y su vigencia pese a jugar en una liga de segundo orden, habían puesto expectativas. No obstante, se llevarán una decepción.

De acuerdo a la información revelada por César Luis Merlo, Julián Quiñones decidió que quiere quedarse en Arabia Saudita por un largo tiempo. Ni Europa, ni otro país más competitivo, ni tampoco regresar a la Liga MX. Una vez finalizada su participación en la cita mundialista con la Selección Mexicana, no aprovechará para dar un ‘salto deportivo’ ni para cambiar de horizonte.

Julián Quilñones disfruta su presente en Al-Qadsiah [Foto: Getty]

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Según reportó el periodista argentino, especialista en movimientos de jugadores, el ex Club América renovará su contrato hasta 2030 en Al-Qadsiah, donde se encuentra muy cómodo a todos niveles. El equipo asiático le ofreció un jugoso nuevo vínculo al futbolista, con una sustancial mejora salarial, y más aún luego de todo lo que Julián Quiñones le dio a su club este año.

En lo que va de la corriente temporada de la Saudi Pro League, Julián Quiñones tuvo una contribución extraordinaria en la campaña de Al-Qadsiah. Lleva 29 goles y 3 asistencias en 28 partidos jugados, mejorando todavía más lo de la edición anterior (20 goles y 5 asistencias en 28 encuentros). Estos números lo llevarán al Mundial 2026 y también le consiguieron una extensión y mejora de contrato en Arabia Saudita.

Sabiendo que el jugador de la Selección Mexicana no retornará en el corto plazo, en el Club América no se quedan con los brazos cruzados. Para evitar seguir desarmándose y poder retener a su principal arma ofensiva, tienen negociaciones avanzadas para extender a Brian Rodríguez. El delantero uruguayo demostró ser de los pocos de la plantilla que estuvo a la altura, en un semestre olvidable para las ‘Águilas’. A Quiñones lo seguirán esperando…