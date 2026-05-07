Mientras Antonio Mohamed gana 4 millones en Toluca, el salario que ganaría Miguel Herrera en Atlante

El sueldo de Mohamed en Toluca marca referencia, mientras en Atlante crece la expectativa por lo que podría ganar Miguel Herrera tras asumir en el cargo.

En lo económico, Antonio Mohamed se ha consolidado como uno de los entrenadores mejor pagos de la Liga MX, con un salario cercano a los 4 millones de dólares por temporada en Toluca. El “Turco” se ha ganado ese lugar a base de resultados y continuidad en un proyecto que hoy es uno de los más sólidos del país.

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El técnico argentino es bicampeón del futbol mexicano con Toluca, una credencial que respalda su presente y lo mantiene como una de las grandes figuras del banquillo en la liga. Su trabajo lo tiene completamente respaldado por la dirigencia y la afición.

Además, el equipo sigue en carrera en el Clausura 2026, con serias chances de meterse en las semifinales, sosteniendo un nivel competitivo que lo mantiene entre los candidatos. La ida terminó 1-0 en contra y ahora deben buscar la remontada ante Pachuca fuera de casa.

Mohamed es finalista de la Concachampions, donde Toluca mantiene vivo el sueño de lograr un título internacional que elevaría aún más su ciclo en el club y su prestigio en el continente. El próximo 30 de mayo se medirán ante el Tigres de Guido Pizarro.

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Esto ganaría Piojo Herrera

En el otro frente, Miguel Herrera vuelve al futbol mexicano tras su paso por Costa Rica. El Atlante confía en él para su tercera etapa como director técnico, en el marco del regreso del equipo a la Liga MX en lugar de Mazatlán. En lo económico, el entrenador percibiría cerca de 6 millones de pesos mexicanos por temporada en Costa Rica, por lo que podría ganar una cifra similar.

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