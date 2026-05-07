El defensa uruguayo salió del partido entre las Águilas y los Universitarios tras un golpe por conmoción y el reglamento es claro.

Bajo el marco Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, América empató 3-3 en condición de visitante ante Pumas UNAM en el Estadio Banorte de Ciudad de México y la definición del pasaje a Semifinales quedó para el juego de Vuelta.

Publicidad

Sin embargo, más allá de la alegría de remontar la serie de 1-3 a 3-3 para seguir en carrera en la llave, las Águilas quedan con una gran incógnita por la salida de un jugador titular, Sebastián Cáceres. El defensa sufrió un choque durante el partido y debió ser retirado. Por conmoción, el cuadro azulcrema ganó un cambio extra.

Pero el interrogante sufre por un ítem del reglamento, sobre si el jugador está disponible para ser parte ya que no permite que ese futboliste juegue por una semana. Ante esto, el periodista Jesús Romero aclaró el tema a través de un posteo en su cuenta de ‘X’, ex Twitter.

Por protocolo de conmoción, Sebastián Cáceres no puede jugar dentro de 7 días (se marca del inicio de partido)



Cumplirá los 7 días dos horas antes del juego de vuelta, pero el tema es el rostro y la posible protección que puede utilizar. — Jesús Romero (@jesusromeromx_) May 7, 2026

Publicidad

Así lo manifestó: “Por protocolo de conmoción, Sebastián Cáceres no puede jugar dentro de 7 días (se marca del inicio de partido) Cumplirá los 7 días dos horas antes del juego de vuelta, pero el tema es el rostro y la posible protección que puede utilizar“.

Lo que si, con el ojo morado y aún sanando, quedará la duda hasta el final si el futbolista estará obligado a jugar con una posible protección para evitar una lesión peor. El entrenador André Jardine determinará si arriesgará al jugador o pondrá a un futbolista que esté al 100% desde lo físico.

¿Cuándo juegan América y Pumas UNAM por la Liguilla del Clausura 2026?

El compromiso de Vuelta por los Cuartos de Final de la Liguilla del torneo de la Primera División de México entre Pumas UNAM y América será el próximo domingo 10 de mayo desde las 19:15 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de la capital mexicana.

Publicidad

En síntesis