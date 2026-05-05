Son horas de movimientos en el futbol mexicano y un particular episodio agita a los equipos, causando malestar con uno de sus pares. Es que hace instantes se ha conocido que Toluca podrá utilizar a sus seleccionados para CONCACAF, en plena concentración del ‘Tri’ para la Copa del Mundo. El bicampeón mexicano recibió un permiso especial y encendió la polémica.

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Hace algunos minutos, Rubén Rodríguez, periodista de FOX Sports, confirmó en televisión que Jesús Gallardo y Alexis Vega podrán jugar las semifinales de la Concachampions 2026. Esta situación golpea a muchos clubes y a sus fanáticos, que reclamaron que sus respectivos jugadores de selección tuvieron que irse en plena Liguilla y no pudieron disputar sus propios juegos.

De acuerdo a la información del reportero, Toluca elevó un pedido formal a la Selección Mexicana para poder emplear a sus dos citados a la escuadra nacional, y llegó la respuesta. Javier Aguirre y Duilio Davino dieron luz verde para que regresen a su equipo y se incorporen más tarde al ‘Tri’, para poder disputar el partido de mañana miércoles en el Estadio Nemesio Diez.

Vega y Gallardo vuelven a Toluca por unos días para la semifinal.

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Bajo estas circunstancias, el marcador de punta y el delantero se sumarán de inmediato a las órdenes de Antonio Mohamed en Toluca. Además, de no mediar inconvenientes, los dos serán titulares ante LAFC en la vuelta de la semifinal de la Concachampions. El cuadro escarlata necesita remontar la serie tras la derrota en la ida, y ahora tendrá dos jugadores clave más.

Cabe recordar que Jesús Gallardo y Alexis Vega habían recibido algunos días de licencia a modo de ‘mini-vacaciones’, ya que luego tendrían que enfocarse a fondo en el Mundial. Sin embargo, esta nueva gestión de Toluca con la Selección Mexicana, con el visto bueno de los propios jugadores, hará que corten su semana ‘libre’ y tengan que volver a ponerse los botines.

Al conocerse este permiso especial de selecciones nacionales a Toluca, las redes sociales acusaron a los ‘Diablos Rojos’ de ser beneficiados por los organismos pertinentes. Fanáticos y periodistas de varios equipos, especialmente de Chivas (el más afectado), criticaron duramente al bicampeón mexicano, por no recibir la misma ‘ventaja’ por Liga MX. ¿Podrán los escarlatas sacarle provecho a los retornos de Jesús Gallardo y Alexis Vega ante Los Ángeles FC?