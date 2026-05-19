Sin César Ramos ni Katia Itzel se revela el cuadro arbitral de la Final

Un quinto árbitro para la Final entre Pumas y Cruz Azul, pero sin César Ramos ni Katia Itzel.

Este martes se dieron a conocer las designaciones arbitrales para la Final del Clausura 2026 en el Pumas vs Cruz Azul, tanto para el duelo de ida como de vuelta. Llamó la atención que los mundialistas, es decir César Arturo Ramos y Katia Itzel García no hayan sido considerados, pero sí un quinto árbitro en la formación.

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Designaciones arbitrales para la Final

De acuerdo con lo señalado por la Comisión de Árbitros, para el duelo de ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, el central será Ismael López Peñuelas; los asistentes son Enrique Bustos y Christian Espinosa; Yonathan Peinado Aguirre será el cuarto árbitro y el quinto Edgar Castrejón; mientras que en el VAR estarán Diana Pérez Borja y como asistente Salvador Pérez Villalobos.

Ahora, para la Gran Final en el Estadio Olímpico Universitario el silbante central será Daniel Quintero Huitrón; Michel Espinoza y Michel Morales serán los asistentes; Vicente Reinoso el cuarto árbitro y Karen Díaz la quinta árbitra; en el VAR estará Guillermo Pacheco y Michel Caballero como su asistente, completando ambas finales.

El video de Efraín elogiando a Daniel Quintero

La polémica sigue y es que en la fase regular cuando estos dos equipos se enfrentaron se filtró un video en el que Daniel Quintero fue el mismo silbante que hoy está en la final y en esa ocasión Efraín Juárez lo elogió, por lo que ahora que fue designado hace pensar que de nueva cuenta Pumas fue escuchado con el tema de arbitraje.

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Si lo pidió Efraín, la Comisión de Árbitros se lo concede: pic.twitter.com/tDIsmeoigD — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) May 19, 2026

Cruz Azul meterá protesta

Es por esta razón que ahora Cruz Azul podría meter una protesta para evitar que Huitrón sea el encargado de pitar la final sobre todo porque fueron muy perjudicados por él durante ese duelo que disputaron en la fase regular, pero sobre todo por ese video en el que se ve al DT universitario elogiar al silbante al término del partido.

¿Qué hace un quinto árbitro?

La idea de que exista un quinto árbitro en un duelo como éste, es para reemplazar a alguno de los asistentes o al cuarto, en caso de que por diversas situaciones no pueda continuar. Su trabajo dentro del terreno de juego es ayudar con las tareas de organización y control en el partido y apoyar como soporte tecnológico.

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En síntesis