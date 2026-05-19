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Sin César Ramos y Katia Itzel en la Final de Pumas vs Cruz Azul se arma la polémica por la designación arbitral

Un quinto árbitro para la Final entre Pumas y Cruz Azul, pero sin César Ramos ni Katia Itzel.

Sin César Ramos ni Katia Itzel se revela el cuadro arbitral de la Final
© Hector Vivas/Getty ImagesSin César Ramos ni Katia Itzel se revela el cuadro arbitral de la Final

Este martes se dieron a conocer las designaciones arbitrales para la Final del Clausura 2026 en el Pumas vs Cruz Azul, tanto para el duelo de ida como de vuelta. Llamó la atención que los mundialistas, es decir César Arturo Ramos y Katia Itzel García no hayan sido considerados, pero sí un quinto árbitro en la formación.

Designaciones arbitrales para la Final

De acuerdo con lo señalado por la Comisión de Árbitros, para el duelo de ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, el central será Ismael López Peñuelas; los asistentes son Enrique Bustos y Christian Espinosa; Yonathan Peinado Aguirre será el cuarto árbitro y el quinto Edgar Castrejón; mientras que en el VAR estarán Diana Pérez Borja y como asistente Salvador Pérez Villalobos.

Ahora, para la Gran Final en el Estadio Olímpico Universitario el silbante central será Daniel Quintero Huitrón; Michel Espinoza y Michel Morales serán los asistentes; Vicente Reinoso el cuarto árbitro y Karen Díaz la quinta árbitra; en el VAR estará Guillermo Pacheco y Michel Caballero como su asistente, completando ambas finales.

El video de Efraín elogiando a Daniel Quintero

La polémica sigue y es que en la fase regular cuando estos dos equipos se enfrentaron se filtró un video en el que Daniel Quintero fue el mismo silbante que hoy está en la final y en esa ocasión Efraín Juárez lo elogió, por lo que ahora que fue designado hace pensar que de nueva cuenta Pumas fue escuchado con el tema de arbitraje.

Cruz Azul meterá protesta

Es por esta razón que ahora Cruz Azul podría meter una protesta para evitar que Huitrón sea el encargado de pitar la final sobre todo porque fueron muy perjudicados por él durante ese duelo que disputaron en la fase regular, pero sobre todo por ese video en el que se ve al DT universitario elogiar al silbante al término del partido.

¿Qué hace un quinto árbitro?

La idea de que exista un quinto árbitro en un duelo como éste, es para reemplazar a alguno de los asistentes o al cuarto, en caso de que por diversas situaciones no pueda continuar. Su trabajo dentro del terreno de juego es ayudar con las tareas de organización y control en el partido y apoyar como soporte tecnológico.

Ver también

Efraín Juárez sacó pecho tras la clasificación a la Final del Clausura 2026 con Pumas UNAM: “Nadie me creía”

En síntesis

  • El silbante Ismael López Peñuelas fue designado para pitar la final de ida del Clausura 2026.
  • El árbitro central Daniel Quintero Huitrón será el encargado de dirigir la gran final de vuelta.
  • La directiva de Cruz Azul planea presentar una protesta formal contra la designación de Huitrón.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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