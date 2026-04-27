¿Quién suplirá a Héctor González Iñárritu en América?

La situación que en los últimos dos torneos vive el Club América ha comenzado a cobrar factura, por un lado se le ha dado el total respaldo al cuerpo técnico de elegir jugadores y buscar el crecimiento, pese a quedar eliminados de Concachampions y ser octavos en la Liga MX, pero por otro se está dejando ir a directivos.

Publicidad

Aunque la confianza está al 100% con André Jardine, ya se había mencionado que el estratega podría dejar el Nido si no sale campeón, por lo que se sumaría a la baja de Diego Ramírez hace unos meses y recientemente a la de Héctor González Iñárritu. Ya que mediante un comunicado, el equipo dio a conocer su salida de la plantilla.

En el escrito se especifica que se irá al término del torneo, pero es algo que ya está decidido, aquí el tema es el que el presidente deportivo, que es Santiago Baños, quien supuestamente estaría controlado por Iñárritu terminaría quedándose en la plantilla, cuando a él se le han aquejado varios contratos con jugadores que no rindieron lo suficiente.

¿Quién reemplazará a Iñárritu?

Ante esta noticia se revela que el 30 de julio dejará el cargo de presidente operativo, por lo que ahora comenzará todo bajo el mando del director general Ferran Reverter. El conjunto no quedaría desprotegido y por lo que restan de estos tres meses dentro de Coapa seguirá siendo parte Iñárritu, aunque se desconoce si tendrá mucha participación.

Publicidad

¿Quién es Ferran Reverter?

Ferran es un empresario con más de 25 años de experiencia internacional. En 2021 se convirtió en director general del FC Barcelona, actualmente es un inversor de algunas empresas y startups. Fue parte fundamental de una reorganización financiera en el conjunto blaugrana cuando el equipo estaba en una crisis muy severa.

En síntesis