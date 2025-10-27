El futbol mexicano atraviesa momentos de profunda consternación tras la muerte de Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, quien perdió la vida el pasado fin de semana en el Estadio Olímpico Universitario, luego del encuentro entre el conjunto celeste y Monterrey. Lo que comenzó como una jornada deportiva terminó en tragedia, y ahora una investigación busca esclarecer lo sucedido. Su familia ya se pronunció, hay detenidos y la Liga MX también emitió un comunicado oficial.

El periodista Adrián Esparza Oteo fue uno de los primeros en dar a conocer la noticia a través de sus redes sociales: “Ayer falleció Rodrigo Mondragón, aficionado que fue golpeado hasta la muerte presuntamente por elementos de seguridad de la UNAM. Vas al estadio tratando de pasar un buen rato y simplemente no regresas a casa”.

La familia de Rodrigo Mondragón emitió un comunicado en el que relató los hechos ocurridos la noche del 25 de octubre, alrededor de las 23:30 horas, al término del encuentro entre Cruz Azul y Monterrey. “Elementos de seguridad de la UNAM habrían golpeado y detenido violentamente a un aficionado identificado como Rodrigo Mondragón, a quien subieron con vida a una camioneta oficial. Desde ese momento no se volvió a saber nada de él”, detallaron. También señalaron que hubo al menos tres personas más golpeadas durante el mismo incidente, ocurrido en el estacionamiento del recinto deportivo.

El mismo texto agregó: “Cuando familiares y amigos llegaron al lugar para pedir informes, ni el personal de seguridad ni los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana proporcionaron información veraz. Incluso ofrecieron versiones contradictorias sobre el paradero de Rodrigo, lo que retrasó su búsqueda y generó confusión”. Finalmente, tras horas de incertidumbre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó su fallecimiento, mientras su familia exige justicia y el acceso inmediato a las grabaciones de las cámaras de seguridad del estadio.

Por su parte, la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM ofreció su versión de los hechos: “La noche del 25 de octubre, al término del partido entre Cruz Azul y Monterrey, una persona en aparente estado de ebriedad agredió al personal de seguridad del estadio. Fue sometido para su entrega a las autoridades, pero durante el traslado sufrió un desvanecimiento. A pesar de los esfuerzos médicos, se determinó la ausencia de signos vitales”. La UNAM aseguró que cuatro personas están siendo investigadas ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

El periodista Carlos Jiménez reveló que ya hay detenidos por el caso: “Los detenidos por la muerte en Ciudad Universitaria son Brayan Islas, Noé Manzo, Luis Molina y José Valerio. Son guardias de seguridad de Protección Civil de la UNAM. Detuvieron a Rodrigo Mondragón horas después del partido Cruz Azul vs Monterrey. Dicen que en el forcejeo se les murió. La Secretaría de Seguridad Ciudadana los detuvo y la Fiscalía capitalina ya investiga”.

Comunicado oficial de la Liga MX

“La Liga BBVA MX lamenta el fallecimiento del aficionado de Cruz Azul, Rodrigo Mondragón, después del partido en Ciudad Universitaria contra Rayados, y se mantiene atenta a las investigaciones que realiza la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. El operativo de seguridad inició a las 16:00 horas con la participación de 1,600 elementos de la Policía Auxiliar, 189 de seguridad UNAM, 900 de seguridad privada, 60 de protección civil, además de ambulancias y paramédicos. A las 23:28 horas el estadio ya estaba desalojado y a las 23:45 se realizó la junta de seguridad post partido, donde no se reportó ningún incidente. Finalmente, los comisarios se retiraron del recinto a las 00:20 sin conocimiento del hecho en cuestión. La violencia es inaceptable dentro y fuera de la cancha”, escribieron.

