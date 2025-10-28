Este lunes la familia de Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, dio a conocer los resultados de la autopsia donde lamentablemente se confirmó que la víctima habría fallecido por estrangulamiento y mostrando lesiones craneoencefálicas, por lo que la versión que dio a conocer en primera instancia la Protección Civil de la UNAM.

Pedro, hermano del aficionado fallecido, dio a conocer en una entrevista con Radio Fórmula, que por parte de las autoridades de la universidad habrían sido engañados con las primeras versiones y además buscaron revictimizarlos, por lo que de los cuatro detenidos que ya se tenían habría que analizar las consecuencias para quienes resultaran involucrados.

¿Qué pasó con los guardias de la UNAM?

De acuerdo con la información del periodista de Multimedios, Carlos Jiménez, los empleados de seguridad han sido encarcelados y serán juzgados por homicidio. Después de conocer la versión tras la necropsia, los guardias mencionaron que el aficionado estaba en estado de ebriedad y que se habría puesto violento, por ello la reacción en su contra.

Por lo tanto, la familia ya se encargó junto con más seguidores del conjunto celeste de salir a las calles para hacerle homenaje, pero a la vez exigir justicia para que los responsables terminen por pagar ante el fallecimiento de Rodrigo. Cabe mencionar que estos mismos han mencionado que había cámaras que grabaron todo muy cerca del lugar.

Con esto, se espera que en los próximos días se revelen más cuestiones y si habrá un castigo principalmente para el organismo de Protección Civil, ya que ellos cambiaron la versión de los hechos en el comunicado que expresaron, por lo que podría haber repercusiones ante la institución que sin tener noción de los hechos expresó esas palabras.

En síntesis

