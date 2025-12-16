Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa del Rey

¿Por qué se retrasó el partido entre Guadalajara y Barcelona por la Copa del Rey 2025-26 y a qué hora empieza?

El partido entre Guadalajara y Barcelona por la Copa del Rey fue demorado. El motivo de la decisión.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
El Pedro Escartín, el estadio del Guadalajara
© Getty ImagesEl Pedro Escartín, el estadio del Guadalajara

Guadalajara y Barcelona se enfrentan este martes 16 de diciembre en un partido inédito por la Copa del Rey. Es inédito porque estos equipos nunca se enfrentaron en la historia hasta lo que sucederá hoy por los dieciseisavos de final del torneo.

Publicidad

El Club Deportivo Guadalajara compite en la Primera Federación, lo que sería la Tercera División de España. Por lo que este equipo y la ciudad justamente llamada Guadalajara ha atravesado unos días de mucha emoción por albergar en su estadio el partido contra un gigante como lo es el Barcelona.

¿Por qué se retrasó el partido?

Si bien el partido estaba pactado para iniciar a las 14:00hs (CDMX), el Club Deportivo Guadalajara informó a través de sus redes sociales que el encuentro contra el Barcelona por la Copa del Rey se retrasó media hora por cuestiones organizativas y de seguridad.

A menos de una hora para el supuesto inicio del partido, los aficionados del equipo de la Primera Federación todavía no estaban en las tribunas y las entradas no habían sido abiertas. Esta demora está relacionada porque faltaba un documento que le diera validez a una grada supletoria.

Publicidad
Aficionados del Guadalajara esperando por ingresar (Getty Images)

Aficionados del Guadalajara esperando por ingresar (Getty Images)

El Estadio Pedro Escartín tiene una capacidad para 6000 espectadores y el juego contra el Barcelona sería el de más ingreso para el Guadalajara en toda la temporada. Pero por cuestiones organizativas y de seguridad se les ha complicado más de lo normal albergar un partido de tal dimensión.

Guadalajara vs. Barcelona: Hora, TV y alineaciones de los dieciseisavos por la Copa del Rey 2025-26

ver también

Guadalajara vs. Barcelona: Hora, TV y alineaciones de los dieciseisavos por la Copa del Rey 2025-26

De esta manera, el encuentro fue demorado media hora y todo indica que iniciará a las 14:30hs (CDMX), que serían las 21:30hs locales. El Barcelona es muy favorito para avanzar de ronda, pero es un día inolvidable para el Club Deportivo Guadalajara pase lo que pase.

Publicidad

En síntesis

  • Falta de documento de una grada supletoria retrasó el partido entre Guadalajara y Barcelona.
  • 14:30hs (CDMX) es el nuevo horario de inicio tras demorarse por cuestiones organizativas.
  • El Club Deportivo Guadalajara y Barcelona se enfrentan por primera vez.
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
La plantilla de Barcelona cuesta 1,12 mil millones y lo que vale la del Guadalajara
Futbol Internacional

La plantilla de Barcelona cuesta 1,12 mil millones y lo que vale la del Guadalajara

Las alineaciones de Guadalajara vs. Barcelona por la Copa del Rey
UEFA

Las alineaciones de Guadalajara vs. Barcelona por la Copa del Rey

Antonio Rudiger, en problemas: revelan la inédita sanción que podría recibir de la RFEF
UEFA

Antonio Rudiger, en problemas: revelan la inédita sanción que podría recibir de la RFEF

La figura de Boca Juniors que está en carpeta de Rayados para el Clausura 2026
Rayados de Monterrey

La figura de Boca Juniors que está en carpeta de Rayados para el Clausura 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo