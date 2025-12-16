Guadalajara y Barcelona se enfrentan este martes 16 de diciembre en un partido inédito por la Copa del Rey. Es inédito porque estos equipos nunca se enfrentaron en la historia hasta lo que sucederá hoy por los dieciseisavos de final del torneo.

El Club Deportivo Guadalajara compite en la Primera Federación, lo que sería la Tercera División de España. Por lo que este equipo y la ciudad justamente llamada Guadalajara ha atravesado unos días de mucha emoción por albergar en su estadio el partido contra un gigante como lo es el Barcelona.

¿Por qué se retrasó el partido?

Si bien el partido estaba pactado para iniciar a las 14:00hs (CDMX), el Club Deportivo Guadalajara informó a través de sus redes sociales que el encuentro contra el Barcelona por la Copa del Rey se retrasó media hora por cuestiones organizativas y de seguridad.

A menos de una hora para el supuesto inicio del partido, los aficionados del equipo de la Primera Federación todavía no estaban en las tribunas y las entradas no habían sido abiertas. Esta demora está relacionada porque faltaba un documento que le diera validez a una grada supletoria.

Aficionados del Guadalajara esperando por ingresar (Getty Images)

El Estadio Pedro Escartín tiene una capacidad para 6000 espectadores y el juego contra el Barcelona sería el de más ingreso para el Guadalajara en toda la temporada. Pero por cuestiones organizativas y de seguridad se les ha complicado más de lo normal albergar un partido de tal dimensión.

De esta manera, el encuentro fue demorado media hora y todo indica que iniciará a las 14:30hs (CDMX), que serían las 21:30hs locales. El Barcelona es muy favorito para avanzar de ronda, pero es un día inolvidable para el Club Deportivo Guadalajara pase lo que pase.

En síntesis