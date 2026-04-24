Pachuca alza la mano para fichar a André-Pierre Gignac ante su inminente salida de Tigres

Aunque todavía resta por disputarse la última jornada de la fase regular y la Fiesta Grande de la Liga MX, es un hecho que André-Pierre Gignac no continuará en Tigres UANL después de este verano. Su contrato finalizará este mismo semestre y la directiva, ahora encabezada por Carlos Emilio González, no tiene el plan de generar una extensión del vínculo con el delantero francés.

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El máximo goleador en la historia de los Felinos se despedirá repleto de cariño de los aficionados, pero aún no piensa en su retiro. A sus 40 años, cumplidos el pasado 5 de diciembre, el galo analizará ofertas. Y entre esas opciones, de acuerdo a la información de Willie González, hay un interesado en México.

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De acuerdo a lo aportado por el reconocido periodista de Multimedios Deportes, Pachuca intentará fichar al atacante europeo en el próximo mercado de pases de verano. La directiva encabezada por Armando Martínez le ofrecería a André-Pierre Gignac un jugoso salario garantizado por un año y medio de contrato.

Como si esto fuera poco, los Tuzos extenderían aún más su plan con el máximo goleador de la historia de Tigres UANL. Según la misma fuente, el ex Olympique de Marsella podría dar sus primeros pasos en el cuerpo técnico del elenco hidalguense una vez que culmine su vínculo contractual como futbolista.

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André-Pierre Gignac se irá de Tigres UANL a lo grande

El destino de Tigres UANL en la Liga MX y en la Concachampions marcará la fecha puntual del adiós de André-Pierre Gignac. Pero es un hecho que se irá de Nuevo León con un legado imborrable: llegó el 18 de junio de 2015 y se metió en la historia más increíble de la institución siendo el máximo goleador. Un total de 222 anotaciones, cinco títulos del futbol mexicano, cuatro Campeón de Campeones y una Concachampions lo enaltecen como ídolo absoluto.

En síntesis

André-Pierre Gignac finalizará su contrato con Tigres UANL este verano sin renovación oficial.

finalizará su contrato con este verano sin renovación oficial. El club Pachuca ofrecerá al delantero un contrato de un año y medio de duración.

ofrecerá al delantero un contrato de de duración. Gignac deja Tigres con un récord histórico de 222 goles y cinco títulos de liga.