Pachuca vs. Necaxa: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 11 de la Liga MX

Pachuca y Necaxa se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Estadio Hidalgo, por la jornada 11 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Necaxa llega al domingo 11 de octubre sin ganar en sus últimos tres partidos y necesita cortar la racha antes de que la tabla se le complique más. En el Estadio Hidalgo lo espera un Pachuca que tampoco atraviesa su mejor momento, pero que sale como favorito.

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Ninguno de los dos pelea arriba, pero los puntos pesan distinto: Pachuca quiere alejarse de la mitad de tabla y Necaxa necesita frenar la caída antes de que la distancia con la zona de arriba se vuelva imposible de remontar.

Horario del partido

México: 17:10 hs

Por dónde ver el partido

México: FOX, FOX One

FOX, FOX One Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App

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La actualidad de ambos equipos

Pachuca no logra encontrar continuidad. Después de ganarle 3-0 a Atlante, empató 2-2 de local ante Tijuana y en la fecha pasada cayó 0-1 como visitante frente a Santos Laguna. Con 12 puntos en 10 partidos, los Tuzos están en la mitad de la tabla y llegan con la necesidad de reaccionar en su propia cancha.

Necaxa atraviesa un momento mucho más complicado. Los Rayos vienen de perder tres seguidos: 0-1 ante Puebla, 1-3 ante Atlético San Luis y 2-4 en casa frente a Club América. Con apenas 8 puntos en 10 fechas y en el puesto 17, necesitan un resultado urgente para no quedar más lejos de la mitad de tabla.

El historial entre Pachuca y Necaxa

El historial es claramente favorable a Pachuca: de 40 enfrentamientos, los Tuzos ganaron 18 por 8 de Necaxa, con 14 empates, y también sacan ventaja en goles, 69 contra 48. En los dos cruces más recientes, además, se impuso Pachuca, incluyendo un 6-2 contundente en noviembre de 2024.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/03/2026 Pachuca vs. Necaxa 2-1 Liga MX 04/10/2025 Necaxa vs. Pachuca 0-1 Liga MX 12/04/2025 Necaxa vs. Pachuca 3-5 Liga MX 03/11/2024 Pachuca vs. Necaxa 6-2 Liga MX 06/05/2024 Pachuca vs. Necaxa 2-1 Liga MX 24/02/2024 Necaxa vs. Pachuca 1-1 Liga MX 30/09/2023 Pachuca vs. Necaxa 1-1 Liga MX 30/01/2023 Pachuca vs. Necaxa 2-1 Liga MX 28/07/2022 Necaxa vs. Pachuca 2-0 Liga MX 05/02/2022 Necaxa vs. Pachuca 1-3 Liga MX

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Atlas vs. Guadalajara — sábado 10 de octubre, 19:00 hs

Atlético San Luis vs. Santos Laguna — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

Pumas UNAM vs. Cruz Azul — domingo 11 de octubre, 19:15 hs

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En síntesis