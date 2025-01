Santos Laguna recibió un golpazo este sábado al perder por 4-1 con América por la Jornada 3 del Clausura 2025. Después de caer en los primeros dos partidos del torneo, los Guerreros se ilusionaban con conseguir en casa la primera victoria pero el resultado fue totalmente lo opuesto.

El equipo de Fernando Ortiz estuvo a punto de perder por 4-0, pero el gol de penal de Anthony Lozano maquilló un poco el marcador. Sin embargo, Santos Laguna se encuentra en un momento complicado y se ubica último en la tabla después de perder en las tres jornadas iniciales.

Luego de la dura derrota, Fernando Ortiz habló en conferencia de prensa sobre el presente de Santos Laguna: “A nadie le gusta perder, eso está claro. Si bien el arranque no fue el mejor para todos, estamos dolidos ante la situación que estamos viviendo. Esa es la realidad“.

Por otro lado, el entrenador argentino dio a entender que podría estar analizando su renuncia: “No quiero decir palabras que no y que me arrepienta el día de mañana. Yo tengo la plantilla esta y la tengo que trabajar. Pensaré, analizaré y veré. Quiero mucho a la institución, no me gusta el presente que está pasando. Veré qué hago”.

“No estamos pasando un buen momento defensivamente, pero creamos muchas situaciones. No las pudimos convertir. Jugamos contra un gran rival donde la jerarquía pesa muchísimo en tomas de decisiones de mitad de cancha en adelante”, continuó analizando Fernando Ortiz.

Por último, y pese al resultado abultado, el técnico de Santos Laguna se quedó con un aspecto positivo: “Sería un loco decir que me gustó el partido considerando el marcador, pero de los tres partidos que tuvimos en el arranque del torneo, creo que éste fue el más productivo a la hora de llegar“.

¿Cuándo vuelve a jugar Santos Laguna?

Luego de la derrota con el América, ahora Santos Laguna tendrá una jornada doble. Los Laguneros jugarán como visitantes el próximo miércoles 29 de enero contra FC Juárez, en un partido que comenzará a las 21:00hs (CDMX).