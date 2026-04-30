La ausencia del nombre de Marcel Ruiz en la lista que fue oficializada en los últimos días generó controversia entre los fanáticos. El joven volante había realizado un tratamiento especial para estar en el Mundial pese a tener los ligamentos rotos, y su falta fue una sorpresa. El torneo de mitad de año es la única motivación actual del mediocampista mexicano.

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Luego del lanzamiento oficial de la convocatoria de Javier Aguirre, Antonio Mohamed desafió al ‘Vasco’ al ponerlo de titular en Concachampions entre-semana en Estados Unidos. El ‘Turco’ le dio toda su confianza al talentoso pivote para afrontar un compromiso de mata-mata, también como una señal de que el futbolista se encuentra apto para las grandes citas.

En este contexto, mientras todos discutían sobre que el jugador quedaría fuera de la Copa del Mundo, la Selección Mexicana le envió un ‘guiño’ al volante para que siga dándolo todo en su club. Recientes declaraciones públicas de un directivo de alto rango de la FMF alientan a Marcel Ruiz a continuar comprometido y con la ilusión viva de viajar.

Marcel Ruiz no echa a perder la esperanza [Foto: Getty]

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Duilio Davino, director de selecciones nacionales de México, platicó en rueda de prensa este jueves, y aseguró que la convocatoria no está ‘cerrada’ y Marcel tiene chances de ir al Mundial 2026. El mandatario le abrió puertas tanto al mediocampista escarlata como a otros futbolistas que habían pensado que el no estar en la nómina significaba quedarse afuera.

“Hoy no tenemos 12 (citados locales), tenemos 20, y la realidad es que nosotros no estamos cerrados absolutamente a nada. La intención es llevar el mejor equipo posible a la Copa del Mundo, falta todavía mucho tiempo para dar la lista definitiva, que es el 1 de junio. El 11 de mayo tenemos que dar la pre-lista a FIFA, que es hasta máximo 55 jugadores, y que al final Javier tomará mano de esos 55 para representar a México”, confesó Duilio Davino. Un testimonio que enciende la fe en muchos jugadores de la Liga MX, que no tienen que bajar los brazos.

Bajo estas circunstancias, Marcel Ruiz deberá lucirse en la Liguilla para seguir convenciendo a Javier Aguirre y meterse posteriormente en la lista final para el Mundial 2026. A su vez, Toluca buscará el tricampeonato en el futbol mexicano y necesitará también la mejor versión de su ‘5’. Por ello, de aquí en más todas las miradas estarán puestas en el mediocampista que el mercado pasado quisieron todos en Europa.