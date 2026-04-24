La temporada 2025-26 y la Liguilla del Clausura 2026 está cada vez más cerca. Además, también está a la vuelta de la esquina el inicio de la Copa del Mundo 2026, donde Estados Unidos, México y Canadá serán anfitriones. Sin embargo, otra competencia aparece en el horizonte.

Publicidad

Y es que mientras los entrenadores convocarán a los futbolistas para las Selecciones nacionales, para el torneo internacional, también serán los últimos partidos de la Concachampions 2026, donde Toluca y Tigres UANL siguen en carrera por el título.

Para no perder a sus figuras, en la Asamblea de Dueños, celebrada en la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), los Diablos Rojos presentó una solicitud que los Felinos seguirían para retener a sus seleccionados nacionales más allá de lo acordado.

Informan en ESPN que Toluca y Tigres negocian en la Asamblea de Dueños que sus seleccionados mexicanos se queden hasta el final de su participación en Concacaf Champions Cup — Edgar Martínez (@garymtzjr) April 23, 2026

Publicidad

El camino original estipula que los futbolistas convocados por Javier Aguirre deben ser liberados tras la Jornada 17 del Clausura 2026 para un breve descanso. El equipo al mando de Antonio Mohamed subraya que podrían perder mucha jerarquía con esta decisión. A su vez, esto también lo podrían aprovechar para la Liguilla de la Primera División de México a diferencia de equipos que perderán convocados como América, Chivas, Cruz Azul o Pumas UNAM.

La decisión final podría sentar un precedente importante para futuras copas. Como era de esperar, esto generó opiniones divididas entre los aficionados y expertos del futbol mexicano. Mientras algunos consideran que la prioridad debe ser la preparación del Tri para el torneo internacional, otros apoyan la idea de fortalecer la representación mexicana en el certamen de clubes de CONCACAF.

Días y horarios de las Semifinales para los equipos de la Liga MX

*Todos los horarios son de Ciudad de México

Partidos de Ida

Nashville vs. Tigres UANL – Martes 28 de abril – 18:30 horas – GEODIS Park

LAFC vs. Toluca – Miércoles 29 de abril – 20:30 horas – BMO Stadium

Publicidad

Partidos de Vuelta

Toluca vs. LAFC – Martes 5 de mayo – 19:30 horas – Estadio Nemesio Diez

Tigres UANL vs. Nashville – Miércoles 6 de mayo – 19:30 horas – Estadio Universitario

En síntesis