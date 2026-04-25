El Clausura 2026 de la Liga MX sigue a paso firme y este sábado 25 de abril se disputaron nuevos duelos de la Jornada 17 con la que continúa la fecha. En esta ocasión, los resultados fueron para todos los gustos: Tigres UANL, Pumas UNAM, Toluca, Juárez y Atlas sacaron adelante sus partidos, mientras que Chivas empató de local ante Xolos.

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Los resultados del sábado en el Clausura 2026:

Tigres UANL (Brunetta x2-Correa-Sánchez-Herrera) 5-1 Puebla (López)

(Brunetta x2-Correa-Sánchez-Herrera) (López) Pachuca 0-2 Pumas UNAM (Antuna-Morales)

(Antuna-Morales) Toluca (Córdova-Arce-Díaz-Castro) 4-1 León (Cambindo)

(Córdova-Arce-Díaz-Castro) (Cambindo) Chivas 0-0 Xolos

Juárez (Ayon x2) 2-1 Atlético San Luis (Galvao)

(Ayon x2) (Galvao) América 0-1 Atlas (González)

¿Cuál es el líder del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX?

Con los resultados finales de la jornada de sábado, hay un único líder de la tabla de posiciones con 36 puntos que es Pumas UNAM. El podio lo cierran, muy cerca, Chivas con 36, pero peor diferencia de gol, y Pachuca con 31. El Top 5 lo completan Toluca y Cruz Azul con 30 puntos.

La tabla de posiciones EN VIVO del Clausura 2026:

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¿Qué partidos se jugarán el domingo 26 de abril en la Liga MX?

La Jornada 17 aún no finalizó y este domingo 26 de abril finalizará con dos compromisos: