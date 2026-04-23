La actividad en el 2026 para el futbol de México continúa a buen ritmo y los equipos de la Liga MX se prepararna para la disputa de la Liguilla del Clausura 2026. Otros, en tanto, siguen en la competencia internacional, en este caso con la participación en la Concachampions 2026.

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Tanto Toluca como Tigres UANL vencieron a Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders y se instalaron en las Semifinales del certamen. Mientras los Diablos Rojos se medirán ante LAFC, los Felinos enfrentarán a Nashville en búsqueda por la gran Final.

Big moves in the Concacaf Club Ranking! 📈



➡️ Champions Cup semifinalists on top pic.twitter.com/SKELYAQlJc — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 21, 2026

Con una nueva instancia terminada, una cuestión que siempre se toma de referencia para saber cuáles son los mejores equipos de la región es el Ranking de Clubes de CONCACAF, que evalúa la fuerza de los clubes de fútbol profesional con base en su desempeño en partidos históricos oficiales domésticos e internacionales en función de sus resultados desde 2017. Su propósito es reflejar con precisión su fortaleza deportiva en todo momento.

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Con los acontecimientos recientes, los grandes perjudicados fueron los Celestes, que eran líderes del listado, pero tras su eliminación en manos de Los Angeles FC, perdieron 18 puntos y cayeron hasta el quinto lugar. Los Diablos Rojos ganaron 5 unidades y treparon al liderato. Segundo quedaron Aurinegros tras sumar 12 puntos y escalar dos puestos.

Top 10 del Ranking CONCACAF

*Al 21 de abril del 2026

Toluca (México)

Los Angeles FC (Estados Unidos)

Nashville (Estados Unidos)

Tigres UANL (México)

Cruz Azul (México)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Inter Miami (Estados Unidos)

América (México)

Vancouver Whitecaps (Canadá)

Chivas (México)

¿Cómo se calcula el Ranking CONCACAF?

Se basa en el sistema Elo, que implica la actualización de las puntuaciones de los equipos después de cada partido con un enfoque de suma cero. El ranking se determina tomando en consideración los partidos de las siguientes competencias:

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Liga de Campeones CONCACAF (CCL)

Copas Regionales de CONCACAF (Copa de Ligas, Copa Centroamericana y Copa del Caribe)

Ligas profesionales domésticas de Primera División

Copas domésticas que clasifican a los clubes para las competencias de clubes de CONCACAF

Copa Mundial de Clubes de la FIFA (incluye Copa Intercontinental)

En síntesis