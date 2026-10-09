'La Franja' recibe a 'La Fiera' con una transmisión particular y sin vías gratuitas. Qué dice la grilla.

Puebla y León serán los encargados de dar el puntapié inicial a la jornada 11, cuando se vean las caras este viernes en el Estadio Cuauhtémoc. Tras el extenso parón de selecciones, vuelve el Apertura 2026 y la agenda futbolera arranca con un auspicioso cruce. Muchos aficionados aguardan por el comienzo del juego de esta tarde.

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Los fanáticos que estaban listos frente al televisor para sintonizar el compromiso de hoy habrán advertido que el partido no irá por TV abierta en México en esta oportunidad. Ninguno de los canales gratuitos de la televisión mexicana cuenta con los derechos para pasar en vivo el encuentro entre Puebla y León por esta Liga MX.

En televisión, el enfrentamiento entre ‘La Franja’ y ‘La Fiera’ de esta tarde se podrá sintonizar únicamente por un canal de cable que será el habilitado para transmitir el partido. ESPN pasará en directo por la TV mexicana el partido que abrirá esta jornada 11 del Apertura 2026, de acuerdo a lo que indica oficialmente la grilla de este viernes.

Puebla y León buscan un triunfo necesario [Foto: Getty]

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Aquellos que no puedan sintonizar el Puebla vs. León por la TV en México, tendrán una alternativa online para poder seguir con imagen y sonido este nuevo partido. La plataforma de streaming Disney+ Premium ofrecerá la transmisión en vivo del compromiso de Liga MX, siempre y cuando los usuarios estén suscriptos a dicho portal.

El Puebla-León no será el único partido que no irá por TV abierta este fin de semana en la Liga MX: habrá cuatro partidos que no se podrán ver gratis por televisión. Solo cinco encuentros se transmitirán por señales de televisión abierta en el país en esta fecha, pero no el que se jugará en esta ocasión entre esmeraldas y blanquiazules.

El encuentro entre Puebla y León por la jornada 11 del Apertura 2026 se llevará a cabo HOY viernes 9 de octubre, con sede en el Estadio Cuauhtémoc, la casa de ‘La Franja’. El compromiso se celebrará a partir de las 19.00 horas del Centro de México, en el primer turno de la agenda del día de la fecha (después irá Tigres contra Toluca).