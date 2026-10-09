El goleador de la visita no aparece en el once inicial para el juego de hoy en el Cuauhtémoc. El motivo.

El León saldrá al campo de juego esta tarde con el objetivo de quedar, por lo menos por un rato, como líder transitorio del Apertura 2026 junto a escarlatas y azulcremas. Para poder verse momentáneamente en lo más alto del campeonato, tendrán que imponerse ante Puebla lejos de casa y dar un golpe sobre la mesa en la adversidad.

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Mientras en su cancha se han hecho fuertes siempre, la cuenta pendiente de ‘La Fiera’ en este torneo ha sido su performance como visitante. Hoy buscarán dar vuelta esa situación, aunque no tendrán a Daniel Arcila entre los titulares para conseguirlo. El goleador de León es el gran ausente de la formación para el duelo ante el Puebla.

El picante delantero del cuadro esmeralda no aparece en el once inicial de su equipo para visitar a ‘La Franja’ ya que le han dado descanso tras regresar de la Selección. El atacante viene de participar en la fecha FIFA con Colombia, lugar privilegiado al que llegó gracias a León, y para no apresurarlo no irá de la partida este viernes.

Arcila no será titular hoy en la visita [Foto: Getty]

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Más allá de su ausencia entre los elegidos de Javier Gandolfi, Daniel Arcila estará en el banco de suplentes de La Fiera esta tarde en el Estadio Cuauhtémoc. En caso de que el entrenador lo considere necesario, podrá utilizar al colombiano como pieza de recambio. Se encuentra óptimo físicamente para jugar más allá de su falta hoy.

Daniel Arcila es el máximo anotador de León en el Apertura 2026, con cuatro conquistas, y viene de marcarle al Querétaro en el último partido que jugó León pre-receso. Con el envió anímico que significó ir a la Selección Mayor por primera vez, el joven atacante esmeralda buscará ayudar a su equipo a lograr el triunfo si es que le toca.

Con Daniel Arcila esperando su turno entre los relevos, esta es la alineación confirmada del León de Gandolfi para comenzar el encuentro de Liga MX ante el Puebla: Irving Martínez; Iván Moreno, Johan Romaña, Juan Guevara, Salvador Reyes; Fernando Beltrán, Edgar Guerra, Iván Rodríguez, Jesús Lara; Ismael Díaz y Diber Cambindo.