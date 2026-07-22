¿Por qué las primeras filas del Estadio Azteca están clausuradas?

La remodelación del Estadio Azteca dejó un detalle que llamó la atención de los aficionados: las primeras filas permanecen cerradas debido a un problema de visibilidad que aún no fue resuelto.

La reinauguración del Estadio Azteca fue uno de los grandes acontecimientos de este 2026. Luego de una importante remodelación de cara al Mundial 2026, el histórico escenario volvió a abrir sus puertas y será la casa de América, Cruz Azul y Atlante durante esta temporada.

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Si bien el estadio presentó una imagen completamente renovada, en los primeros partidos también quedaron en evidencia algunos detalles que todavía deberán corregirse. La intención de los encargados del inmueble es seguir realizando ajustes con el paso de los meses para que todo esté en óptimas condiciones antes de recibir los encuentros de la Copa del Mundo.

Uno de los aspectos que más comentarios generó entre los aficionados fue la situación de las primeras filas de las tribunas. Varios asistentes señalaron que desde esas ubicaciones la visibilidad del terreno de juego no era la esperada, lo que provocó críticas en redes sociales.

¿Ya no se reabrirán jamás? 🧐



El error de planeación en la remodelación hace que las butacas de las primeras filas detrás de las cabeceras continúan cerradas en el Banorte. ❌🏟️



📹@arturo_mt_ pic.twitter.com/DGxBjWa5UN — Esto en Línea (@estoenlinea) July 22, 2026

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¿Por qué están clausuradas las primeras filas del Estadio Azteca?

Las primeras filas del Estadio Azteca permanecen clausuradas debido a que presentan problemas de visibilidad hacia el campo de juego. Desde esos asientos, parte de la cancha queda tapada por los nuevos elementos de seguridad y por la distribución de la zona cercana al terreno, por lo que la experiencia para los aficionados no es la adecuada.

Por ese motivo, las autoridades del estadio decidieron no poner esas butacas a la venta de manera temporal. La intención es realizar las modificaciones necesarias para garantizar una visión completa del partido y, una vez solucionado el inconveniente, habilitar nuevamente esos lugares para el público.

En sintesis

El Estadio Azteca reabrió tras remodelaciones para albergar al América, Cruz Azul y Atlante.

reabrió tras remodelaciones para albergar al América, Cruz Azul y Atlante. Las primeras filas permanecen clausuradas de forma temporal por presentar serios problemas de visibilidad.

permanecen clausuradas de forma temporal por presentar serios problemas de visibilidad. Las autoridades del estadio no venderán esos asientos hasta realizar las modificaciones técnicas correspondientes.