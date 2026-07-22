El entrenador habló tras la derrota que sufrió su equipo en el Nemesio Díez ante Pumas UNAM por el Apertura 2026 de la Liga MX.

Toluca, al igual que Cruz Azul, adelantó su partido correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX debido a que ambos equipos disputarán este fin de semana el Campeón de Campeones. Por ese motivo, los Diablos Rojos recibieron a Pumas UNAM con la intención de llegar al duelo por el título con otra victoria.

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El conjunto dirigido por Antonio Mohamed parecía tener el encuentro bajo control luego de ponerse en ventaja por 1-0. Sin embargo, Pumas reaccionó en el segundo tiempo, aprovechó los errores del equipo escarlata y terminó remontando el marcador para quedarse con un importante triunfo por 2-1 en el Estadio Nemesio Diez.

Finalizado el compromiso, Antonio Mohamed no ocultó su molestia por la derrota y analizó lo ocurrido dentro del campo. El entrenador argentino consideró que su equipo se relajó antes de tiempo y terminó pagando caro esa desconcentración frente a un rival que nunca dejó de competir.

“No, no es actitudinal, es un tema de sentirnos que el partido ya estaba definido y realmente no era así porque jugamos con un equipo de jerarquía, con jugadores que venían por una revancha porque habían perdido el fin de semana. Y bueno, después cuando quisimos reaccionar era tarde“, explicó el Turco Mohamed en conferencia de prensa.

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"LOS JUGADORES SINTIERON QUE EL PARTIDO YA ESTABA GANADO" 🗣️👹



Antonio Mohamed, sobre la derrota ante Pumas#ASClaroW #AquiPasa pic.twitter.com/ut3utp5zrH — Claro Sports (@ClaroSports) July 22, 2026

Más declaraciones de Antonio Mohamed tras la derrota de Toluca

“No, nosotros no pusimos ningún equipo alterno. Solamente queríamos ver a todos los jugadores en ritmo, porque nosotros hicimos una pretemporada más corta que los demás equipos, entonces necesitaban todos jugar y necesitaba yo ver quiénes son los que están mejor físicamente para poder jugar la final“, señaló el entrenador.

“Esa era una decisión que teníamos contemplada desde hace bastante tiempo. Repetimos algunos puestos porque Pavel y Paulinho no están, entonces tuvimos que repetir con Canelo y con Vega. El plan era que todos jugaran entre sesenta y setenta minutos para llegar con ritmo y, con esos parámetros, decidir el sábado quiénes estarán para la final“, concluyó Mohamed.

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