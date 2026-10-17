¿Por qué León vs. América por el Apertura 2026 no va por TV abierta?

León enfrenta al América por el Apertura 2026, en un partido que no se transmitirá por televisión abierta en México. La transmisión estará disponible a través de la señal de paga y el streaming.

León y América se enfrentan este sábado por la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro está pactado para arrancar a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio León.

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El choque llama la atención de la afición nacional por el contraste de realidades: mientras los azulcremas pelean por mantenerse en los primeros puestos directos a la Liguilla, la escuadra esmeralda necesita sumar de a tres en casa para seguir con aspiraciones de metenerse en zonas de reclasificación.

¿Por qué el partido no se transmite por TV abierta en México?

La razón por la que este encuentro no va por canales de televisión abierta (como Canal 5 o Azteca 7) obedece estrictamente a los acuerdos comerciales y derechos de emisión del Club León cuando juega como local en el Nou Camp.

Para este Torneo Apertura 2026, los derechos de transmisión de la escuadra verdiblanca en casa pertenecen en exclusiva a plataformas de televisión restringida y servicios bajo suscripción. Por este motivo, el compromiso no contará con señal en canales gratuitos para territorio mexicano.

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¿Por dónde ver el partido en México?

Para la afición de ambos clubes que busque seguir las acciones en vivo, la transmisión estará disponible a través de opciones restringidas en televisión de paga y plataformas digitales:

Televisión de Paga: FOX One y FOX+.

FOX One y FOX+. Streaming Online: App de FOX One.

La actualidad de ambos equipos

La escuadra comandada por Guillermo Almada llega a este compromiso tras disputar una intensa jornada doble y conseguir triunfos clave que afianzaron su lugar entre los candidatos al título. El conjunto azulcrema busca aprovechar el momento para sacar tres puntos de una aduana históricamente compleja.

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Por su parte, León afronta este partido con la urgencia de reponerse tras registrar altibajos en sus últimas presentaciones de la fase regular. El cuadro local necesita hacerse fuerte ante su público para contener la ofensiva de las Águilas y escalar posiciones en la tabla general.

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