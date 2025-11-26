Toluca, vigente campeón del futbol mexicano y defensor del título, iniciará su camino en la Liguilla del Torneo Apertura 2025, afrontando una serie donde es favorito pero que será muy disputada. Los ‘Diablos Rojos’, que finalizaron otra vez como superlíderes de la tabla de la fase regular, visitarán esta tarde a FC Juárez en Chihuahua, por el juego de ida de los cuartos de final.

Si bien es candidato por ser el último ganador del campeonato, por diferencia de jerarquía de plantillas y por cómo llega, el conjunto escarlata no podrá contar con su mejor jugador: Alexis Vega. El capitán del equipo choricero no viajó a Juárez para enfrentar a los ‘Bravos’ esta tarde, por lo que ni siquiera lo podrán utilizar ingresando desde el banco de suplentes.

El delantero y referente del Toluca quedó marginado del compromiso de ida de cuartos de final dado que no pudo terminar de recuperarse de una lesión que lo aqueja desde hace tiempo. Si bien en las horas previas al partido Antonio Mohamed había dicho que el jugador se encontraba en condiciones, finalmente no lo vio al ciento por ciento y es baja.

Toluca viaja a Juárez sin Alexis Vega para hoy [Foto: Getty]

El episodio que dio lugr a este problema físico de Alexis Vega tuvo lugar en el empate con Pachuca de hace algunas semanas en el Nemesio Diez, cuando luego de una infracción sintió el ‘pinchazo’. Tras los estudios, se confirmó que se trataba de un desgarro de segundo grado en el isquiotibial, una lesión muy traicionera que si no se trata bien y con los plazos indicados puede ser reincidente.

Con la imposibilidad de alinear a su capitán en este primer cruce ante FC Juárez, Toluca pierde un arma ofensiva clave: en esta campaña participó directamente en 13 goles en 13 presentaciones en el Torneo Apertura 2025, con 4 anotaciones y 9 asistencias aportadas en este certamen. Una pérdida invaluable que no será fácil de suplir para los ‘Diablos Rojos’ en un enfrentamiento clave.

Si bien Alexis Vega no podrá estar ni en la formación ni entre los relevos del elenco escarlata para este miércoles, se espera que el atacante sí esté disponible para la revancha del próximo sábado en el Estadio Nemesio Díez. El delantero se encuentra rehabilitado, pero si jugaba hoy hubiese sido apresurarlo: el fin de semana se cumple el plazo estipulado para su retorno. ¿Sentirán su baja ante los ‘Bravos’ de Juárez en la ida?

