Toluca se prepara para afrontar una recta decisiva en busca de la defensa del título: los ‘Diablos Rojos’, vigentes campeones del futbol mexicano, disputarán esta semana los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025. El conjunto escarlata, nuevamente candidato al título, intentará cerrar un año histórico donde ya ganó tres trofeos.

El equipo choricero espera por conocer a su rival, que saldrá de FC Juárez o Pachuca, clubes que se miden este domingo para saber cuál le tocará al campeón defensor. El Toluca viene de terminar otra vez como superlíder en la fase regular del certamen, y por ello, definirá todo de local de aquí al final, si es que llega hasta las últimas instancias de la campaña.

En la previa del comienzo de su participación en la fase eliminatoria, el dueño del Deportivo Toluca, Valentín Diez, anticipó hasta dónde llegará su equipo en el torneo de este segundo semestre, y no tuvo dudas: aseguró que serán bicampeones del futbol mexicano. El propietario de la institución escarlata mostró convicción absoluta en la plantilla y el cuerpo técnico en volver a conseguir el último logro.

Valentín Diez y una postura clara para Toluca en la Liguilla.

Con el periódico del viernes, Valentín Diez, que también es presidente del Consejo de Administración, advirtió a toda la Liga MX con un mensaje contundente. En un evento público donde recibió el ‘premio a la excelencia empresarial por parte del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, el representante de los ‘Diablos Rojos’ aprovechó para atender a todos los equipos.

“Estamos en vías de conquistar el título número 12… ¡y lo vamos a lograr!”, disparó el mandatario en la celebración organizada en Metepec. El dueño del club choricero se ocupó de realizar las inversiones necesarias para diseñar un equipo competitivo, que actualmente le transmite la confianza necesaria para creer que la conquista de una nueva estrella es posible antes de fin de año.

Con la presión del propietario Valentín Diez, el Toluca de Mohamed tendrá la chance de hacer historia y conseguir ¡4 títulos en un año! Por ahora, ha retenido el Torneo Clausura, el Campeón de Campeones y el Campeones Cup. Ahora, irán a por el Apertura. ¿Lo conseguirán? La próxima parada será Juárez o Pachuca, que tendrán que vencer al campeón en el mítico Nemesio Diez.

