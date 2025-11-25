Mientras nombres más populares como Sergio Ramos, Ángel Correa o Anthony Martial llegaron al futbol mexicano, de los fichajes extranjeros el que más ha rendido ha sido Paulinho. Pocos conocían al ‘9’ portugués que llegó hace año y medio desde Sporting Lisboa, pero de seguro lo han conocido porque ha sido verdugo de casi todos los equipos de México desde su llegada.

El experimentado centrodelantero le ha venido como anillo al dedo a Toluca, club que compró su ficha a cambio de ocho millones de dólares. Desde que pisó el territorio nacional, el atacante se ha consagrado tricampeón de goleo luego de tres torneos locales disputados en su paso por los ‘Diablos Rojos’, el más reciente en este Apertura 2025 donde también lideró la lista de artilleros.

Sus 44 goles y 10 asistencias en 61 partidos con el conjunto escarlata, sumado a los tres trofeos en los que ha sido clave para conseguir, han puesto al delantero en la órbita de la Selección de Portugal. El propio director técnico de la escuadra mayor de su país admitió recientemente que el futbolista de Toluca era una alternativa real para el equipo, sin importar sus 33 años de edad.

Sí, tú: Paulinho podría meterse en la lista mundialista [Foto: Getty]

El episodio que podría meter a Paulinho en el Mundial 2026:

En la última conferencia de prensa, Roberto Martínez, entrenador de Portugal, había reconocido públicamente y sin atenuantes que Paulinho pelearía el lugar de ‘tercer nueve’ para el Mundial 2026 con Fabio Silva, centroatacante de 23 años que milita en el poderoso Borussia Dortmund de la Bundesliga. De allí, saldría quien iría por detrás de Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) y Goncalo Ramos (París Saint-Germain).

En este contexto, apenas semanas después de aquel testimonio, una situación atípica involucra a su competidor directo. Fabio Silva atraviesa una turbulencia con su club y la directiva del mismo, y esto no estaría cayendo nada bien en el centro de la Selección de Portugal, que de no dar un giro de 180 grados lo dejaría de lado en el camino rumbo a la próxima Copa del Mundo.

En un principio, Silva le había ocultado al Dortmund que se había operado en verano, luego de una lesión con la que había llegado al equipo, de la que la institución sí tenía conocimiento, pero no de la intervención quirúrgica. Eso ya había generado un quiebre, contó Andrés Weiss, periodista especialista en Bundesliga. Ahora, SKY Sports, filtró que el jugador está analizando con su agente huír del club en enero, luego de la grieta entre el futbolista y los mandatarios de su actual equipo.

Para colmo, en el medio de toda esta polémica, el atacante no ha sido titular en ningún partido de la temporada. Sumando menos de dos partidos completos en el semestre considerando sus minutos jugados. En estos meses, además, sólo ha marcado un gol y brindado una asistencia, números que marginarían a cualquier centrodelantero de una competencia por un puesto en una lista de Mundial.

Bajo estas circunstancias, si Paulinho continúa en la línea que ha traído hasta ahora, su presencia en la Copa del Mundo estaría en caminada. El goleador de Toluca tendrá un importante desafío para seguir demostrando este fin de año con los ‘Diablos Rojos’: la Liguilla del Torneo Apertura, para buscar el bicampeonato del futbol mexicano y la doceava Liga MX para el equipo choricero. ¿Habrá premio doble?

En síntesis:

Roberto Martínez , entrenador de Portugal, mencionó a Paulinho de Toluca como posibilidad de ser el ‘tercer nueve’ del Mundial 2026 .

, entrenador de Portugal, mencionó a de Toluca como posibilidad de ser el ‘tercer nueve’ del . Fabio Silva , competidor de Paulinho por un lugar en la lista de Portugal para el Mundial, está en una situación atípica con su club , Borussia Dortmund.

, competidor de Paulinho por un lugar en la lista de Portugal para el Mundial, está en una , Borussia Dortmund. Silva ocultó una operación al Borussia Dortmund y ahora analiza huir del club en enero tras el conflicto, lo cual ayudaría a Paulinho.

