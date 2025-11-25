Toluca ha construido en este 2025 un verdadero equipo, con una identidad clara, movimientos, asociaciones y juego vistoso. Sin embargo, cuando eso no aparece y los encuentros se vuelven complicados, el conjunto escarlata sabe que cuenta con un arma para destrabar sus partidos: Paulinho. El portugués se ha transformado en un elemento de absoluta confianza para los ‘Diablos Rojos’ en momentos clave.

Desde su llegada al equipo choricero, el centrodelantero acumula 45 conquistas en un año y medio, una estadística ridículamente extraordinaria. Sin embargo, hay un dato que hace aún más impactante su cosecha: le marcó goles a 16 de los otros 17 clubes de la Liga MX, durante los tres campeonatos domésticos que lleva disputados en el país (Apertura 2024, Clausura 2025 y Apertura 2025).

Equipos poderosos como América, Monterrey o Tigres han sido víctimas de Paulinho y su artillería en el breve lapso de tiempo que el ex Sporting CP ha estado en el Toluca hasta aquí. Sin embargo, hay un solo rival del que aún no es verdugo: Cruz Azul. ‘La Máquina’ es el único oponente al que no le ha podido convertir Paulinho, y espera hacerlo en esta próxima Liguilla, en caso de cruzarlos.

Paulinho no quiere saciar su hambre de gloria en Toluca [Foto: Getty]

¿Cuál es el equipo al que más goles le marcó Paulinho con Toluca?

El portugués tiene muy repartidos sus 45 tantos en los ‘Diablos Rojos’; sin embargo, hay un club puntual que lo ha sufrido más veces que el resto. El FC Juárez es la víctima favorita del delantero de Toluca: es el contrincante al que en más oportunidades le convirtió, con 6 anotaciones. Esto es, el 13% de los goles que hizo con el equipo choricero, fueron contra los de Ciudad Juárez.

Ante esta estadística, en el ‘Infierno’ ya se frotan las manos: es que los ‘Bravos’ serán el primer rival de Toluca en la Liguilla de este Torneo Apertura 2025 que corre. FC Juárez se coló a la fase final ‘por la ventana’, proveniente del Play-in, y tendrá que enfrentar al campeón vigente y superlíder, definiendo la serie en la altura del Estadio Nemesio Diez… y contra su inevitable verdugo.

Todas las víctimas de Paulinho con sus goles en Toluca:

En lo que va de su paso por el conjunto escarlata, el centroatacante le ha marcado goles a ¡20! oponentes diferentes, la mayoría de la Liga MX pero también a algunos de la Major League Soccer en los partidos de Leagues Cup:

6 – FC Juárez.

4 – Rayados de Monterrey.

4 – Atlas.

4 – Club León.

3 – Club América.

3 – Tigres UANL.

3 – Querétaro.

3 – Puebla.

2 – Mazatlán.

2 – Xolos de Tijuana.

2 – Columbus Crew.

1 – Pachuca.

1 – Chivas de Guadalajara.

1 – Santos Laguna

1 – Necaxa.

1 – Pumas UNAM

1 – Atlético de San Luis.

1 – Colorado Rapids.

1 – New York City.

1 – Montreal Impact.