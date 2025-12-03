¿Por qué no juega Alexis Vega en Rayados vs. Toluca por la semifinal del Apertura 2025?

Desde las 21:10 horas de la CDMX, Toluca visitará a Rayados en el Gigante de Acero por la ida de las semifinales del Apertura 2025. El conjunto escarlata llega con la intención de obtener un resultado favorable que le permita cerrar la eliminatoria con ventaja en el Nemesio Díez y volver a instalarse en la final del futbol mexicano.

Rayados, por su parte, intentará repetir la intensidad y el funcionamiento que mostró ante América en los cuartos de final, una serie que ganó con autoridad y que lo dejó con mucha confianza de cara a esta nueva instancia decisiva del campeonato.

Sin embargo, Toluca recibió un golpe durísimo en la previa. El equipo no podrá disponer de uno de sus futbolistas más determinantes a lo largo del año que es Alexis Vega, quien venía siendo pieza clave en la creación de juego y en la generación de opciones ofensivas. El atacante volvió a presentar molestias en la zona afectada por una rotura del tendón rotuliano en la pierna izquierda, lesión que ya lo había marginado anteriormente.

El jugador se resintió y su situación encendió las alarmas dentro del cuerpo técnico. Todo indica que podría perderse no solo el encuentro de ida, sino también la vuelta, comprometiendo así su presencia en toda la serie frente a Monterrey en un momento crucial de la temporada.

Toluca tomó decisiones ante esto

Según información de ESPN, esta recaída provocó una fuerte reacción dentro del club, al punto de que tanto el cuerpo técnico como la dirigencia optaron por separar temporalmente a los fisioterapeutas que estaban supervisando el proceso de recuperación de Alexis Vega.

De acuerdo con la misma fuente, en Toluca existe molestia por la forma en la que se manejó la rehabilitación del atacante y por el hecho de que no haya podido estar disponible para este tramo definitivo del semestre, cuando el equipo más lo necesitaba.

