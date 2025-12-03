Mientras Sergio Ramos gana 5 millones en Rayados, el salario que cobra Paulinho en Toluca

El futbol mexicano creció mucho en los últimos años y lo seguirá haciendo. Varios equipos tuvieron la oportunidad de romper el mercado con figuras importantes que brillaron en Europa y que hicieron que el torneo sea mucho más competitivo con respecto a años anteriores.

En el 2024, Toluca logró fichar a Paulinho, delantero portugués que hoy por hoy es una de las grandes figuras de la Liga MX y que se quedó con el trofeo de campeón de goleo en los últimos torneos, siendo pieza clave del equipo en la lucha por los títulos.

Paulinho, jugador del Toluca (Getty Images)

Gracias al nivel que mostró desde que llegó, y según información de 365Scores, Paulinho renovó su contrato con Toluca con una mejora significativa, alcanzando un salario que ronda los 4 millones de dólares por temporada, lo que lo convierte en el atacante mejor pago del país.

Así como ya había contratado otras figuras de renombre en su momento como Sergio Canales y Lucas Ocampos, Rayados fichó a Sergio Ramos a principios de este 2025, un fichaje que ilusionó a toda la afición para que los regios sueñen nuevamente con ser campeón.

Sergio Ramos en Rayados (Getty Images)

El defensor español, con una gran historia en el Real Madrid, percibe un salario de 5 millones de dólares por temporada en el club regio, de acuerdo con datos de 360 Score y es uno de los futbolistas que mejor gana en la actualidad del futbol mexicano.

Valor de mercado de Sergio Ramos vs. Paulinho

De acuerdo a la información de Transfermarkt, el delantero de 33 años que brilla en los Diablos Rojos tiene un valor de mercado de 7 millones de euros, mientras que el defensor que ya está en la etapa final de su carrera cuesta tan solo un millón de la misma moneda.

En síntesis