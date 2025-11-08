Por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca y América chocan entre sí este sábado 8 de noviembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca. Ambos equipos van por la victoria, ya que pueden ser líderes de la Fase Regular.

Para este duelo, el director técnico Antonio Mohamed no contará con un jugador que es clave y titular. El atacante mexicano Alexis Vega no será de la partida y ni siquiera estará en el banquillo. La razón radica en que el futbolista se lesionó contra Pachuca y presenta lesión muscular grado II del semitendinoso del muslo izquierdo, y estará entre 3 y 4 semanas inactivo.

¿Quién será el reemplazo de Alexis Vega en Toluca vs. América?

Con esta noticia, el defensa Everardo López se sumaría al conjunto inicial y el equipo formaría una línea de cinco defensas. El jugador, además, tendrá la oportunidad para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de Toluca vs. América sin Alexis Vega?

Sin Alexis Vega, el conjunto escarlata formaría de la siguiente manera en su encuentro contra las Águilas: González; Barbosa, Méndez, Pereira, López, Gallardo; Ruiz, Romero; Helinho, Paulinho y Castro.

En síntesis

