¿Por qué no juega Alexis Vega en Toluca vs. América por la Jornada 17 del Apertura 2025?

El atacante mexicano no será parte del partido de los Diablos Rojos ante las Águilas por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Alexis Vega no estará presente en el partido de Toluca ante América por el Apertura 2025
Alexis Vega no estará presente en el partido de Toluca ante América por el Apertura 2025

Por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MXToluca y América chocan entre sí este sábado 8 de noviembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca. Ambos equipos van por la victoria, ya que pueden ser líderes de la Fase Regular. 

Para este duelo, el director técnico Antonio Mohamed no contará con un jugador que es clave y titular. El atacante mexicano Alexis Vega no será de la partida y ni siquiera estará en el banquillo. La razón radica en que el futbolista se lesionó contra Pachuca y presenta lesión muscular grado II del semitendinoso del muslo izquierdo, y estará entre 3 y 4 semanas inactivo. 

¿Quién será el reemplazo de Alexis Vega en Toluca vs. América?   

Con esta noticia, el defensa Everardo López se sumaría al conjunto inicial y el equipo formaría una línea de cinco defensas. El jugador, además, tendrá la oportunidad para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene.   

¿Cuál será la alineación de Toluca vs. América sin Alexis Vega?   

Sin Alexis Vega, el conjunto escarlata formaría de la siguiente manera en su encuentro contra las Águilas: González; Barbosa, Méndez, Pereira, López, Gallardo; Ruiz, Romero; Helinho, Paulinho y Castro. 

En síntesis

  • El partido Toluca vs. América por la Jornada 17 del Apertura 2025 se juega hoy, sábado 8 de noviembre
  • El atacante Alexis Vega no juega por una lesión muscular grado II que lo mantendrá inactivo 3 a 4 semanas
  • El reemplazo de Vega sería el defensa Everardo López, lo que implicaría que Toluca use una línea de cinco. 
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
