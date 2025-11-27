Luego de algunos desaciertos en la elección de entrenador principal que derivaron en fracasos deportivos, la directiva de Toluca dio en la tecla con la contratación de Antonio Mohamed. Las autoridades de los ‘Diablos Rojos’ apostaron por un perfil ganador, con gran manejo de grupo y sobre todo, con conocimiento del futbol mexicano, y vaya que ha salido bien.

Sin embargo, el detrás de escena del fichaje del ‘Turco’ no fue tan sencillo como se pensaba: hubo un equipo argentino que lo tentó muy de cerca para incorporarlo a finales del año pasado. Así lo sacó a la luz en las últimas un directivo albiceleste en una entrevista de streaming, donde brindó detalles sobre la llegada del director téncico al conjunto escarlata.

El club que estuvo a un paso de hacerse de los servicios de Antonio Mohamed fue Argentinos Juniors, uno de los animadores del campeonato argentino, que este nuevo año disputará la Copa Libertadores de América. El ‘Bicho’, como es apodado en su vecindad, quedó a detalles de sumarlo a su proyecto, pero Toluca se lo arrebató sobre la hora, cuando tenía las negociaciones avanzadas.

Argentinos quiso a Mohamed, pero eligió Toluca [Foto: Getty]

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos, platicó este jueves con La Fábrica del Pódcast, donde confesó cómo se le escurrió la ilusión de acordar la llegada del Turco: “Quería a alguien de experiencia y me junté con Mohamed, lo vi cerca, pero al final decidió irse afuera, y me terminé inclinando por todo lo contrario, juventud, y traje a Nicolás Diez”.

En este sentido, el mandatario del equipo sudamericano aseguró que el entrenador tenía el sueño de volver a dirigir en su país, pero el llamado de Toluca lo cambió todo. Antonio Mohamed llevaba mucho tiempo dirigiendo lejos de casa, y veía con muy buenos ojos regresar al suelo natal y volver a estar cerca su familia. Sin embargo, ante la propuesta del equipo choricero, dio marcha atrás y priorizó quedarse en la Liga MX.

Lo que es una realidad es que el tiempo le ha dado la razón al estratega en su determinación de inclinarse por una opción sobre la otra: Mohamed lleva ¡tres títulos ganados! en el 2025 con Toluca: el Torneo Clausura, el Campeón de Campeones, y el Campeones Cup. Y todavía puede seguir ganando, ya que está en carrera en la Liguilla del Torneo Apertura. ¿Habrá póker de estrellas en el ‘Infierno’?

